Brutte notizie per Pamela Prati, è successo di nuovo: la reazione della showgirl

Pamela Prati è alla sua seconda edizione del GF Vip e quest’anno sembra essere andata meglio, fino ad oggi…

L’ingresso della showgirl all’interno della casa più spiata d’Italia è stata una scommessa sin dall’inizio: dopo anni passati dietro la storia di Mark Caltagirone, Alfonso Signorini ha deciso di darle una seconda possibilità.

La storia di Pamela Prati e Mark Caltagirone è nota a tutti e dopo aver scoperto l’inganno, la vita della showgirl è caduta a picco, venendo esclusa da tutti dal mondo dello spettacolo, oltre ad avere una causa in corso con Mediaset. Nonostante ciò, Alfonso Signorini ha deciso di dare una seconda opportunità alla showgirl che in passato ha già partecipato al GF Vip regalando grande spettacolo nascondendosi nell’armadio, facendo le valige per andar via e tante altre scene diventate pane quotidiano del trash.

Quest’anno, il padrone di casa, nel darle il benvenuto, le ha augurato di poter fare un percorso diverso, che fosse di rinascita e fin qui così è stato. Indubbiamente un personaggio sui generis, ma senza far niente che potesse compromettere ancora una volta la sua immagina. Tuttavia, sembra ormai essere tutto finito.

GF Vip, Pamela Prati eliminata? Il pubblico parla chiaro

Nella puntata di lunedì, Attilio Romita, Giaele De Donà e Pamela Prati sono finiti in nomination. Niente di nuovo per i tre vipponi che a stare in bilico ogni lunedì e giovedì sono abituati, visto e considerato che per nessuno di loro è la prima volta. Quella di oggi, tuttavia, è una nomination eliminatoria a differenza di quella di lunedì. Sarà il pubblico a scegliere chi di loro dovrà andare a casa e, al momento, la situazione sembra essere ben chiara a tutti.

Sul sito grandefratello.forumfree.it è stato avviato un sondaggio che potesse far scegliere ai partecipanti chi avrebbero voluto fuori dalla casa. Una vittoria schiacciante, come si evince, non c’è: Attilio Romita e Giaele De Donà sono pressoché a pari punti, su 1.074 votanti, il 37,62% ha votato per il giornalista, il 35,01% per la moglie di Bradford Beck. Chi invece è distaccata dagli altri due è Pamela Prati che ha ottenuto il 27,37% delle preferenze da parte dei votanti, questo vorrebbe dire che la showgirl potrebbe non continuare la sua esperienza al GF Vip.