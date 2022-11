Famiglie italiane in crisi, la mossa del Governo è sorprendente: arrivano i sostegni

Novità importante in arrivo dal Governo Meloni, che pare stia agendo per dare ancora sostegno ed aiuti economici ai cittadini italiani

Il 2022 è un anno davvero difficile per moltissime famiglie italiane. Colpa degli effetti che inflazione, crisi economica e guerra su territorio ucraino stanno portando in maniera devastante sulla nostra economia.

Ovviamente a pagarne il prezzo sono i cittadini ed i contribuenti, che hanno visto negli ultimi mesi un aumento generale sui costi della vita. Bollette energetiche altissime, aumento del carburante e del costo delle materie prime.

A dare sostegno alle famiglie ci sta pensando il nuovo Governo targato Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia sta varando, assieme al Ministro dell’economia Giorgetti, un piano per rendere più sostenibili spese e costi per tutti i cittadini anche nei prossimi mesi.

Governo Meloni pronto a varare il Decreto Aiuti quater: via al taglio su imposte ed accise

Come scritto oggi dal Corriere della Sera, in questi giorni il Consiglio dei Ministri sta varando il cosiddetto Decreto Aiuti quater, ovvero la quarta modifica sul decreto già lanciato dal Governo Draghi durante la pandemia.

La Meloni pare stia lavorando con la sua squadra di Governo a misure da prorogare per aiutare gli italiani a superare la crisi generale. Verranno a breve ufficializzate infatti le scadenze prolungate per il taglio delle accise sui carburanti e la proroga del credito di imposta per salvaguardare le imprese nazionali.

Il caro bollette continuerà ad attanagliare migliaia di famiglie, nonostante arrivino notizie dall’Europa di un abbassamento del costo dell’energia dopo lo spavento iniziale. Per tale motivo il Governo sta studiando e varando interventi per predisporre uno strumento che renda possibile la rateizzazione degli oneri per l’energia elettrica.

Ed ancora, si parla di un adeguamento delle pensioni verso l’alto, visto l’aumento eccessivo del costo della vita. Come è noto il Governo ogni anno dà il via libera all’Inps per un aumento delle cifre erogate in base alle ricerche Istat sul carovita.

In arrivo infine anche misure propositive sulla cosiddetta tregua fiscale per cittadini ed imprese e una proroga sul Bonus 110% per le ristrutturazioni ecologiche. Insomma, il Governo Meloni è pronto a dare il massimo del sostegno ad un’Italia che non se la sta passando bene.