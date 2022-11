“Questa condizione mi sta stretta”, ex protagonista di Uomini e Donne torna nel parterre?

È andato e tornato dal parterre di Uomini e Donne in più di un’occasione, adesso è nuovamente in pole per il dating show?

È stato uno degli uomini più influenti al fianco di Gemma Galgani, adesso è tornato a parlare dopo un bel po’ di assenza dal dating show di Canale 5. Per chi si stesse chiedendo che fine avesse fatto, adesso potrebbe ritrovarselo in TV.

Al settimanale Nuovo, Giorgio Manetti ha parlato della sua condizione attuale in cui si sente un po’ stretto. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha bazzicato per i corridoi del dating show per un bel po’ di tempo, ed alla storia è passata la sua relazione con Gemma Galgani, probabilmente la più duratura della dama che nel programma è da anni immemori. Dopodiché, il cavaliere ha lasciato il dating show per dedicarsi ad altro, ma sembra non essere così soddisfatto della sua vita come sperava.

Giorgio Manetti ha confessato a Nuovo di essere single, ma che la sua situazione non gli fa particolarmente piacere: “Questa condizione mi va un po’ stretta…Alla mia età chi afferma di stare benissimo da solo, lo dice come magra consolazione”. Adesso ha 66 anni e la vecchiaia si fa sempre più vicina, ma per questa lui ha un solo sogno: “Sogno una vecchiaia in compagnia”.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti può tornare al dating show?

L’ex cavaliere di Uomini e Donne crede fortemente nella ricerca della sua anima gemella, ma non crede che sia un gioco da ragazzi, in quanto si dice una persona estremamente esigente: “Per questo credo che non sarà affatto facile incontrarla. Amo l’eleganza, l’ordine e la pulizia, non soltanto in casa ma anche nell’animo”.

Giorgio non si perde d’animo e a Nuovo non ha nascosto: “Io continuerò a cercare la mia anima gemella e se la mia vecchiaia la passerò da solo vorrà dire che non sarò riuscito a incontrare una persona valida”. Non è da escludere che, per trovare l’anima gemella di cui parla, Manetti possa tornare a cercare tra le fila del dating show di Maria De Filippi.