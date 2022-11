Da Amici al Parlamento, è successo davvero: lo stupefacente ricordo del politico-ballerino

Nessuno lo sapeva, o almeno nessuno lo ricordava che da Amici è arrivato in Parlamento: il ricordo del politico

Francesca Fagnani con Belve regala sempre grosse sorprese al pubblico di Rai 2 ed una di queste è arrivata ieri sera con una delle interviste. Ieri ospite della trasmissione c’erano Vera Gemma e Alessandro Di Battista.

Ieri sera a Belve, Francesca Fagnani ha condotto altre due meravigliose interviste con Vera Gemma e Alessandro Di Battista. Dell’ex naufraga c’era già qualche anticipazioni data, sul politico invece è stato tutto una grande sorpresa. La padrona di casa ha ricordato, infatti, del suo trascorso prima di arrivare in Parlamento: “A lei il palcoscenico già piaceva molto, tanto che a un certo punto fece il provino per Amici di Maria De Filippi”.

Di Battista ha dato una risposta affermativa alla Fagnani, raccontando: “Verissimo. Ballai anche con Rossella Brescia ma lei non se lo ricorda. Perché poi più avanti ci siamo scritti in privato e lei mi ha rimosso ma io non l’ho rimossa. In realtà il provino era… Si ricorderà, c’erano recitazione, canto e ballo. Io ero recitazione ma siccome c’era Rossella Brescia dissi che sapevo ballare la salsa e facemmo due o tre passi… Ma lei non si ricorda di me. […] Sì, ho anche recitato. Recitato è una parola grossa… Portai un pezzo di monologo, una parte di Calvino e non mi presero”.

Alessandro Di Battista ad Amici: l’intervista a Belve

Francesca Fagnani, come sempre pungente, ha continuato col suo percorso ad Amici: “Quindi diciamo che non era bravo lei. Non c’erano poteri forti da ballerino. Quindi è stato più facile entrare in Parlamento che ad Amici?”. Per il politico è stato proprio così, anche perché per entrare in Parlamento si è servito dell’amicizia di altri personaggi del mondo della politica, mentre ad Amici doveva far fronte al suo solo talento: “Beppe, Gianroberto e il Movimento. Perché nessuno mi conosceva“.

Un’intervista molto interessante e profonda quella ad Alessandro Di Battista che si è scoperto in un lato che non tutti conoscevano, anzi. Neppure nella sua imitazione di Giuseppe Conte perfettamente riuscita.