Amici, anticipazioni del 13 novembre: 5 vip in studio, manca ancora un titolare

Le anticipazioni della puntata del 13 novembre di Amici rivelano che ci sarà un’invasione di vip in studio. Un cantante vincerà anche la possibilità di potersi esibire sul palco di Tu Si Que Vales: ecco perchè.

Le anticipazioni di Amici del 13 novembre rivelano che in studio ci saranno addirittura cinque vip. Torneranno a trovare Maria De Filippi tanti volti noti al pubblico del talent-show: Belen, Beppe Vessicchio, Alessandra Amoroso, Stash, Giorgia e Michele Bravi. Nonostante la puntata si aspettava fosse molto tesa, non ci sarà nessun eliminato.

Cricca, infatti, in un video mandato in onda durante il daytime, si era messo a piangere parlando con la sua mamma. Ormai gli alunni di Amici che sono stati in casetta dal primo giorno cominciano a sentire la stanchezza del percorso. Cricca, infatti, ha confidato di voler tornare a casa. Megan, a seguito dello scontro sulla tecnica con Alessandra Celentano, si è vista assegnare un altro compito poco prima delle registrazioni della puntata.

Amici, in studio arriva l’ex: il lungo abbraccio con Carla

Per i ballerini di Amici la nona puntata di questa stagione riserverà un’importante novità. Ci sarà la prova di improvvisazione per tre ballerine, che saranno chiamate ad interagire con alcuni oggetti. Per la dimostrazione della prova entrerà in studio un’altra vecchia conoscenza del programma, Simone Barbetta, che è anche l’ex fidanzato di Carla.

Il momento dell’incontro fra i due sarà emozionante, e si scambieranno anche un abbraccio. Il giudice Giulia Pauselli, però, decreterà Claudia perdente e metterà al primo posto pari merito Maddalena e Ludovica. Il giudice della “classica” gara di ballo è stato invece Irma Di Paola. Al primo posto ci sarà Gianmarco, ed inaspettatamente Ramon arriverà ultimo.

Il cantante si esibirà anche sul palco di Tu Si Que Vales con l’inedito

Belen Rodriguez sarà in studio per fare un’inaspettata sorpresa a Wax, che sarebbe un suo grande ammiratore. Anche Irama farà gli auguri in un videomessaggio ad Aaron per il successo del suo inedito: il pubblico già sogna di vederli esibire insieme. Alessandra Amoroso e Giorgia, invece, si esibiranno rispettivamente con i loro nuovi singoli musicali.

Maria De Filippi annuncerà che il banco del pubblico rimarrà vacante per assenza del titolare. Michele Bravi, Stash e Beppe Vessicchio giudicheranno la gara degli inediti, che sostituirà la gara Cover. Vincerà Aaron, guadagnandosi la possibilità di esibirsi sul palco di Tu Si Que Vales. Niveo arriverà ultimo e Lorella Cuccarini gli “tirerà le orecchie”.

Hanno avuto poca fortuna lo svolgimento dei compiti di Niveo e Megan: mentre il primo non è piaciuto a Rudy Zerbi, la ballerina ha ottenuto la sufficienza dalla Celentano. Qui sotto tutte le anticipazioni della puntata del 13 novembre di Amici del settimanale SuperGuidaTv: