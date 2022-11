Amici 22, Alessandra Amoroso ospite: in diretta succede l’imprevedibile

Alessandra Amoroso sarà ospite della prossima puntata di Amici 22, ma quanto accade in diretta è tutto una sorpresa

Domenica andrà in onda una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi che vedrà ospite una vecchia conoscenza della trasmissione stessa. Proprio quando entra, fa una rivelazione che lascia tutti stupiti.

Ad Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso è di casa e anche quest’anno è tornata ad esibirsi. Domenica 13 novembre, nel corso della puntata, infatti, ci sarà anche uno spazio dedicato alla sua canzone Camera 209 che sarà cantata davanti ai ragazzi e tutto il pubblico, peccato per un piccolo imprevisto che la prenderà in contropiede. Ad anticiparlo è un account Twitter che sta dando tutte le novità delle registrazioni:

🔵AMICI ANTICIPAZIONI🔵 🔴 ALESSANDRA AMOROSO è entrata in studio con “camera 209” in sottofondo e ha detto a maria che l’hanno chiamata per entrare mentre lei era seduta in bagno 🔴#AMICI22 #amicispoiler — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) November 10, 2022

Un simpatico siparietto con l’Amoroso che smetterà di cantare e confesserà a Maria De Filippi dove si trovata un attimo prima di entrare in diretta.

Alessandra Amoroso nel ciclone della tempesta: cosa succede sul web

TikTok può essere un mondo perfido e Alessandra Amoroso è entrata in un tunnel da cui non si riesce ad uscire più ed i fan sono super arrabbiati con gli altri utenti. In particolare, la cantante di Amici è diventata un meme vivente. A partire dal cuscino non firmato, per passare ad altri gesti della cantante stessa e poi la parodia della sua canzone Camera 209, il gioco è bello quando dura poco per i suoi fan che non sono così entusiasti quanto gli altri che si prendono gioco dell’Amoroso.

La Big Family, fan club della cantante, sul suo profilo ufficiale Twitter è stata molto dura nei confronti di quanto si sta verificando sui social di recente: “La Big Family è contro il cyberbullismo. Il mondo del web non sempre è bello. I contenuti che si stanno diffondendo sui social riguardo Alessandra Amoroso sono assolutamente inaccettabili: meme, video e canzoni editate. Per loro semplici leggerezze, per noi contenuti di basso livello. Vi chiediamo di segnalare via mail a staffbigfamily@gmail.com video, audio o altro contenuto che ha per oggetto Alessandra. Il nostro team è pronto a segnalare contenuti alle piattaforme ed è a chi è competenza. Ringraziamo tutti coloro che ci supporteranno con una condivisione di questo tweet”.