Alessandra Celentano, aspro litigio con Maria De Filippi: “Non ci siamo più parlate”

La ballerina e coreografa Alessandra Celentano ha svelato i punti di vista molto distanti con Maria De Filippi durante la partecipazione ad Amici

Da parecchi anni ormai Alessandra Celentano svolge il ruolo della ‘cattiva’ nel programma di Amici, il talent show ideato da Maria De Filippi che da circa 20 anni è uno degli show più seguiti di Mediaset.

La ballerina e maestra di danza è un personaggio molto scomodo e chiacchierato. I suoi giudizi sugli aspiranti ballerini di Amici sono spesso caustici, assoluti e severi. Ogni anno a Canale 5 scoppiano le liti tra la Celentano ed i suoi colleghi proprio per i modi stizziti della maestra.

Ma ciò che Alessandra Celentano ha rivelato poco fa ha del clamoroso ed era ignoto a molti: pare che la coach di ballo abbia avuto un forte alterco anche con Maria De Filippi stessa. Un litigio aspro tra le due donne, molto amiche tra loro, ma che si sono allontanate dopo alcuni scambi di vedute.

Alessandra Celentano si racconta a Belve: “Quando Maria mi disse che ero scema”

In pochi probabilmente lo sapevano, visto il carattere pacato della De Filippi, ma tra le due protagoniste storiche di Amici è accaduto qualcosa di grosso nel recente passato. Lo ha rivelato Alessandra Celentano nell’intervista a Belve.

La giornalista Francesca Fagnani ha estorto la confessione della Celentano, proprio sul rapporto con Maria: “Mi disse che non avevo nessuna empatia nei confronti degli allievi di Amici. Ne nacque un litigio, dopo di che non ci siamo più parlate per diverso tempo”.

Questa la sintesi delle accuse della De Filippi alla Celentano: “Ci sono rimasta molto male. Una volta mi disse: Non capisco cosa ci fai qui ad Amici, perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con i ragazzi. Sei proprio scema, se non ti volessi così bene ti caccerei a calci nel didietro. E guarda che non scherzo”.

Parole dure, un confronto sincero che portò dunque le donne a non avere più grossi rapporti. Ma ora è tornato il sereno come raccontato dalla Celentano: “Come ci siamo chiarite dopo? A dire il vero non ci siamo parlate per un po’ in quel periodo e alla fine certo che ci siamo chiarite. Chi ha chiesto scusa delle due? No, ci siamo chiarite e basta. Però se c’è bisogno io so anche chiedere scusa. Se ho chiesto scusa a qualche allievo? Ma scherza lei, assolutamente non esiste, non è mai successo”.