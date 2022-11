Valeria Marini bullizzata da Malgioglio? Cosa è successo dietro le quinte – VIDEO

Valeria Marini è stata bullizzata da Malgioglio? Ecco cosa sarebbe successo nei corridoi dietro le quinte di Tale e Quale Show.

Durante la scorsa edizione di Tale e Quale Show, Malgioglio aveva dato vita ad alcuni divertenti siparietti con una concorrente. Si trattava di Alba Parietti, che scherzava con l’opinionista dopo ogni esibizione e rivendicava il suo diritto a divertirsi partecipando al programma. Dall’altra parte, il giudice la punzecchiava riguardo la sua scarsa intonazione.

Il pubblico ha mostrato di amare molto Cristiano Malgioglio ed i suoi interventi dopo le esibizioni a Tale e Quale Show. Se lo scorso anno l’artista prendeva sicuramente di mira più di altri Alba Parietti, quest’anno sembra molto concentrato invece su Valeria Marini, un’altra soubrette che ha scritto la storia della televisione italiana.

Le parole della mamma di Valeria Marini su Malgioglio

Valeria Marini è stata ospite della puntata di Oggi è un altro giorno del 9 novembre. A sorpresa, una volta arrivata in studio, la showgirl ha scoperto che ad aspettarla insieme a Serena Bortone c’era anche la mamma Gianna Orrù. La signora si è subito mostrata molto agguerrita nei confronti dei commenti di Cristiano Malgioglio nei confronti di sua figlia.

La mamma di Valeria Marini si è mostrata molto risentita dei continui giudizi negativi nei confronti di sua figlia. La signora ha spiegato: “C’è un limite oltre al quale non sei più spiritoso“. Gianna Orrù ha rivelato anche di aver raggiunto nei corridoi di Tale e Quale Show Cristiano Malgioglio subito dopo una diretta per dirgli quello che pensava.

Il confronto fra l’opinionista e Gianna Orrù: cosa si sono detti

La mamma di Valeria Marini ha detto senza peli sulla lingua che certi commenti di Malgioglio non gli piacevano. Per tutta risposta, il commentatore di Tale e Quale Show ha ribattuto che Gianna Orrù era molto autoritaria. La signora ha riconosciuto effettivamente di avere un carattere molto forte, ma ha continuato ad insistere sul punto.

Mentre Valeria Marini si mostrava un po’ imbarazzata e cercava di sminuire le affermazioni della mamma, Gianna Orrù ha spiegato che sua figlia lavora tutta la settimana: Tale e Quale Show non è quindi un gioco. Ha aggiunto che le battute di Malgioglio non la divertono, ed ha deciso di non guardare più il programma.

Ecco il video in cui si sentono alcune delle affermazioni della mamma di Valeria Marini nei confronti di Cristiano Malgioglio, che non ha ancora replicato:

Gianna Orrù contro Cristiano Malgioglio in difesa della figlia Valeria Marini#taleequaleshow #OggiEUnAltroGiorno pic.twitter.com/LwB9d3zAG0 — Roberto Mallò (@robymallo) November 9, 2022

Per vedere l’intera puntata del 9 novembre di Oggi è un altro giorno e l’intervento della mamma di Valeria Marini, clicca qui.