“Mi hanno chiesto di entrare in Senato”, ex protagonista dell’Isola dei Famosi racconta la verità

Un’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha ammesso di essere stata chiamata per il Senato: la sua risposta è stata categorica

Dallo studio di Roma al Senato il passo è breve e l’ha rischiato un’opinionista del reality show di Canale 5, nonché mamma di uno che ha preso parte all’edizione più bella del GF Vip.

Una rivelazione inaspettata da una delle opinioniste più apprezzate dalla platea dell’Isola dei Famosi che ha svelato di aver ricevuto una proposta per un ruolo mai occupato fin qui. In particolare, in diretta a BellaMa, il primo talk di parola in onda su Rai2 dal lunedì al venerdì dalle 15.15 alle 17, è intervenuta Alba Parietti, mamma di Francesco Oppini, che durante la puntata di martedì 8 novembre ha svelato della proposta in Senato.

È stata l’ex opinionista del GF Vip ad aver svelato senza peli sulla lingua della proposta per un nuovo ruolo che le è arrivata: “Mi avevano proposto di candidarmi al Senato, non dirò chi me l’ha chiesto, ma ho rifiutato immediatamente”. Senza alcun problema, Alba Parietti ha ammesso di non aver voluto affatto accettare quanto le è stato chiesto.

Alba Parietti ed i dettagli del Senato: no categorico alla politica

Alba Parietti non è mai stata lontana dalla politica, ne ha sempre parlato in TV in diversi talk show o, in qualche modo, se n’è sempre occupata. Grazie alla sua competenza in materia, le è arrivata una proposta di candidatura al Senato. Tuttavia, quello della mamma di Francesco Oppini è stato un ‘no’ categorico per un motivo ben preciso: “La candidatura proveniva da una parte politica che non era la mia quindi non avrei mai potuto accettarla per onestà intellettuale”.

Tuttavia il ‘no’ sarebbe stato tale anche nel caso in cui fosse stato il suo stesso schieramento politico a darle manforte: “Se anche fosse arrivata dalla mia stessa parte politica, proprio perché sono convinta che bisogna accettare dei compromessi quando si fa politica, non sarei stata in grado. Per cui, per la mia libertà e per rispetto a quella che è la mia storia familiare non avrei potuto”.