Sanremo 2023, Amadeus ha scelto i cantanti: saranno svelati in diretta!

Amadeus ha scelto i big in gara per Sanremo 2023. Dopo un’intera estate a selezionare è pronto a svelare i nomi

La fortuna di questa kermesse -e delle prossime due- è che il direttore artistico è stato già scelto e può lavorare tutto l’anno sulle scelte da portare sul palco del Teatro Ariston per le prossime edizioni.

Amadeus ha passato l’estate con le cuffiette per selezionare tutte le candidature alla prossima edizione della kermesse e non ha mai nascosto l’estenuante lavoro che ha compiuto. Per fortuna, quest’anno si è saputo con largo anticipo che fosse lui a condurre Sanremo 2023 e lo sarà anche per i prossimi due anni, così che possa avere la possibilità di studiare ad hoc serata per serata ogni edizione.

Quest’anno ha giocato largamente d’anticipo annunciando che al suo fianco per la serata d’apertura e di chiusura ci sarà Chiara Ferragni, moglie di Fedez che gli anni scorsi ha preso parte alla kermesse. Adesso la curiosità è sul resto degli ospiti e/o co-conduttori del direttore artistico che salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston di Sanremo.

Sanremo 2023, Amadeus annuncerà i suoi big da Fiorello

Amadeus e Fiorello hanno costituito una coppia di conduttori del Festival di Sanremo formidabile, superando ogni record in un periodo molto difficile per l’Italia ed il mondo intero a causa della crisi pandemica. Nonostante l’ultimo anno hanno deciso di separarsi, in qualche modo le loro strade si incrociano sempre e lo faranno ancora una volta quest’anno su Rai 2. In particolare, a svelare la bomba è il settimanale Chi di Alfonso Signorini che rivela che Amadeus sarà ospite di Fiorello in Viva Rai2 che attualmente è nella sua versione primordiale su RaiPlay, in attesa della diretta del secondo canale.

Non un ospite qualunque, perché in diretta con Fiorello, Amadeus annuncerà la lista dei big in gara cui si aggiungeranno poi i 3 finalisti di Sanremo Giovani. Dal 5 dicembre, il programma di Fiorello sarà in onda su Rai 2 ed è presumibilmente intorno a quella data che Amadeus si presenterà dal suo amico per dargli una botta di vitalità al programma e per aumentare l’hype in vista di Sanremo.