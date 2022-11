“Prodotti gratis”, attenzione all’ultima truffa Amazon: vi svuotano il conto

Su Amazon è spuntata un’ultima truffa che sta svuotando i conti di tutti gli utenti. Sono diversi i metodi per difendersi: come fare.

Sono ore di grande preoccupazione per tutti gli utenti di Amazon che in queste ore stanno vedendo i propri conti svuotarsi. Infatti una nuova truffa sta mettendo in ginocchio chi frequenta il sito di e-commerce: come difendersi.

Ci avviciniamo sempre di più all’evento dell’anno per gli amanti dello shopping. Infatti sta per arrivare il Black Friday Amazon, durante cui gli utenti potranno acquistare prodotti di tutti i tipi a dei prezzi ancora più bassi. Proprio durante questo periodo dell’anno, però, i truffatori sono dietro l’angolo, pronti a colpire gli utenti più creduloni. Infatti in questi giorni i cyber-criminali stanno sfruttando proprio il nome del noto colosso dell’e-commerce. In rete infatti si sta diffondendo una nuova e pericolosa truffa.

Infatti sono diversi gli utenti che in questi giorni stanno ricevendo un messaggio a dir poco strano. Al suo interno gli iscritti al colosso dell’e-commerce vengono invitati a partecipare ad una sorta di concorso in occasione proprio di questo evento di sconti online. Gli utenti avranno quindi tre tentativi per scovare la scatola vincente che permetterà poi di vincere diversi prodotti tech disponibili su Amazon, tra cui anche un famoso smartphone. Ecco i metodi per difendersi da quest’ultima truffa.

Amazon, l’ultima truffa che vi svuota il conto: come riconoscerla

Come abbiamo ampiamente anticipato i cyber-criminali nel loro messaggio offriranno agli utenti tre tentativi per scovare la scatola vincente che permetterà poi di vincere diversi prodotti tech disponibili su Amazon, tra cui anche smartphone. Una volta individuata la scatola vincente questi verranno invitati a seguire uno strano link che corrisponde al sito internet goldenpubs.com. Proprio su questo sito gli utenti verranno invitati ad inserire i propri dati per ricevere il presunto premio appena vinto.

Tra i dati richiesti troviamo anche i dati del conto corrente per pagare la spedizione del regalo. Ovviamente il raggiro si completerà proprio qui, quando gli utenti ignari non faranno altro che fornire ai truffatori tutti i dati necessari per mettere in atto la propria truffa e per svuotare irrimediabilmente il conto corrente. Ovviamente il consiglio per evitare di essere truffati è sempre lo stesso, ossia quello di fare molta attenzione quando si riceve questa tipologia di messaggi, visto che la truffa è dietro l’angolo e fornire i propri dati sensibili è l’ultima cosa da fare.