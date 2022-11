Paura per Re Carlo: aggressione in piena regola a York

Momenti di terrore per il sovrano britannico Carlo III, che è stato aggredito durante un’uscita ufficiale con la consorte Camilla

Il regno di Carlo III è cominciato ufficialmente ormai da qualche settimana, dopo la nomina ufficiale come erede diretto e designato della compianta regina Elisabetta, scomparsa proprio quest’anno a 96 anni.

In questo periodo di crisi a livello economico e sociale, in Gran Bretagna non si sta parlando più di tanto della royal family e delle mosse istituzionali di Carlo, visto che l’attenzione è spostata più sulle questioni politiche interne.

Ma Carlo e la sua consorte Camilla Parker-Bowles sono stati vittime di una brutta situazione durante un’uscita ufficiale recente. E’ successo a nella storica città di York, per un evento dedicato alla regina appena deceduta.

In pratica Carlo e Camilla hanno fatto visita agli abitanti di York per ringraziarli dell’omaggio realizzato da uno scultore locale: una statua dedicata alla Regina Elisabetta II. Nel corteo reale però è accaduto qualcosa di imprevisto.

Un giovane, non ancora ben identificato, ha provato un’aggressione in piena regola: un lancio di ben 4 uova in direzione di Carlo e della sua consorte. In un video che circola sul web si può notare un uomo dai capelli castani intento a lanciare dal mezzo della folla delle uova verso i due personaggi reali.

🚨 BREAKING NEWS: Egg thrown at “King” Charles during visit to York as man detained by police.

Protester was arrested while screaming “this country was built on slavery”

The monarchy is a complete yoke at this point 😏 pic.twitter.com/rc5L0Zufmx

— Terrence Daniels (Captain 🍀 Planet) (@Terrence_STR) November 9, 2022