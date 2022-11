Partite IVA in difficoltà? Arriva la soluzione per risparmiare ed evitare sanzioni

Una nuova soluzione in arrivo per i possessori di Partita IVA. Uno strumento comodo che non vi farà più dimenticare nessun passaggio

In Italia sono moltissime le persone che hanno scelto, per motivi lavorativi, di aprire la tanto temuta Partita IVA. Un metodo in realtà giustificato per adempiere i propri compiti e mestieri, ma allo stesso tempo non così comodo.

I possessori di Partita IVA infatti non devono solo preoccuparsi di compiere il loro lavoro nell’ambito predefinito in maniera professionale. Ma sono costretti a non dimenticare nulla nella gestione dei propri guadagni e delle fatturazioni.

Tante le componenti decisive per gestire al meglio la Partita IVA: fatturazione elettronica, pagamenti, controlli, tasse, rapporti con il commercialista. Non sempre ci si ricorda di scadenze ed adempimenti, per questo motivo arriva una soluzione che può dare una grossa mano a chi è in difficoltà.

In arrivo Qonto, lo strumento informatico che salva le Partite IVA da scadenze ed inadempienze

La soluzione per chi è in difficoltà nel gestire la Partita IVA arriva da Qonto, lo strumento su misura per la gestione contabile e finanziaria. Una semplificazione della gestione quotidiana del business all’insegna proprio della semplicità.

Qonto è un conto corrente on-line, che si attiva e si sviluppa al 100% su internet. L’attivazione di Qonto per la Partita IVA avviene in pochi clic, inserendo le informazioni e allegando i documenti richiesti. In pochi minuti, dopo le necessarie verifiche, il conto business di Qonto è utilizzabile.

Il conto aziendale, dunque, si attiva online e lo si gestisce interamente dal proprio dispositivo, ricevendo notifiche in tempo reale su tutti i movimenti. Ma al tempo stesso la partita IVA può dare accesso al proprio commercialista per acquisire i dati di cui ha bisogno per i propri calcoli.

Inoltre sul conto business di Qonto la fatturazione elettronica è integrata. Ricordiamo che dal 1° luglio 2022 la fatturazione elettronica è diventata obbligatoria anche per i soggetti che applicano il regime forfettario con redditi fino a 65.000 euro, obbligo che nel 2024 sarà applicato anche a chi resta entro i 25.000 euro di ricavi o compensi.

Qonto centralizza e monitora il flusso di cassa: si ricevono i pagamenti direttamente sul proprio conto e si pagano le fatture dei fornitori. È inoltre possibile verificare quali fatture devono ancora essere pagate e, in caso di mancato pagamento, si invia un promemoria ai clienti direttamente dall’app Qonto. Infine, si possono raggruppare le fatture emesse dai fornitori, avendo, così, la visibilità delle prossime scadenze