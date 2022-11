Mourinho, clamorosa indiscrezione in casa Roma: cambia tutto per il futuro. Il tecnico giallorosso è di fronte ad un bivio importante

La battuta d’arresto nel derby, unitamente ad un gioco che stenta a decollare stanno facendo venire alcuni dubbi nella mente dei Friedkin. A Trigoria c’è chi pensa addirittura ad un clamoroso cambio.

Le cose in casa Roma non stanno procedendo nel migliore dei modi dopo il derby perso con la Lazio nell’ultimo week end. Oggi c’è subito il match con il Sassuolo a portare una ventata di ottimismo, si spera a Trigoria, nello spogliatoio giallorosso. L’umore dei giocatori e dello stesso Mourinho non può essere ottimale e si è intuito anche nella conferenza stampa pre-gara. Bisogna chiudere nel migliore dei modi questa prima parte di stagione, cercando di rimanere attaccati al treno Champions.

La squadra dei Friedkin al momento occupa la quinta posizione e vincendo potrebbe riportarsi a ridosso del target prefissato. Pensare che il Milan di Pioli sarebbe solo due punti sopra dà la dimensione di un gruppo molto compatto, Napoli a parte. Il goal aziendale, chiaro fin dall’inizio, è quello di riprendersi un posto nell’Europa che conta, cosa ormai assente dal lontano 2018/2019.

Mourinho, clamorosa indiscrezione in casa Roma: al suo posto potrebbe arrivare Tuchel

La speranza di Mourinho e Tiago Pinto è che con il recupero degli infortunati, Dybala e Wijnaldum, si possa cambiare marcia nel mese di gennaio. A dire il vero l’olandese potrebbe aver bisogno di qualche tempo in più per tornare al top della condizione e questo complica i piani. La società non interverrà in modo massiccio sul mercato, come avvenuto in estate e lo “Special One” sa che dovrà fare con quello che ha. E’ stato lui stesso a ribadirlo nel dopo partita con la Lazio. Di certo, però, al di là del lancio di molti giovani (ultimo Volpato), la cosa non è che gli faccia troppo piacere.

Per questo non sembra così convinto di rinnovare il suo contratto con i giallorossi. Radio mercato parla di un incontro durante la sosta del Mondiale, tra il GM Tiago Pinto e Jorge Mendes, manager del portoghese. Le basi per andare avanti insieme non sembrano così solide e dalle parti di Trigoria ci si sta guardando intorno. Il nome che circola nelle segrete stanze sarebbe quello di Tuchel, libero dopo l’esperienza al Chelsea. Un altro nome ambizioso per proseguire un progetto di ampio respiro internazionale. I tifosi, nel caso, come la prenderebbero?