“La moglie di Benigni mi proibì di chiamarlo”, ex GF Vip vuota il sacco: quel flirt inaspettato

Un flirt inaspettato, Nicoletta Braschi che fa una sceneggiata e l’ex concorrente del GF Vip che racconta tutto

Un ex concorrente del reality show, ad oggi felicemente sposata, ha raccontato del flirt passato con il re della comicità contemporanea italiano e della volta in cui sua moglie le attaccò il telefono in faccia.

Sono 31 anni che Nicoletta Braschi e Roberto Benigni costituiscono una delle coppie più belle e sincere del panorama spettacolare italiano. Ogni relazione, però, ad un certo punto viene messa a dura prova e nella vita dei coniugi si è introdotta una terza, Eva Grimaldi, che ha raccontato del flirt con il comico. A Belve, in compagnia di Francesca Fagnini, l’ex gieffina ha toccato varie tematiche, tra cui Benigni: “Lui si era innamorato di me? Penso di sì. Non è durata una sola notte”.

Un amore, per certi versi, sano visto e considerata che l’ha aiutata ad allontanarsi da brutti vizi che ha avuto in passato: “Dall’alcol, aprivo il frigo e bevevo al mattino, superalcolici, chi mi vedeva senz’altro avrà pensato la Grimaldi sta proprio fuori. Ho fatto uso di cocaina, non ero tossicodipendente ma ho abusato molto. È stato il mio punto più basso, uscivo solo se c’era la droga”.

Eva Grimaldi racconta l’ultima telefonata e la risposta di Nicoletta Braschi

Un amore che non è durato solo una notte, ma qualcosa in più, a tal punto che Eva Grimaldi un giorno decide di chiamare Roberto Benigni, ma inaspettatamente dall’altro lato della cornetta c’è sua moglie. Provocatoriamente, infatti, Francesca Fagnini le ha esposto: “Ha avuto anche una storia d’amore con Roberto Benigni, ha detto: ‘La nostra storia fu interrotta quando gli telefonai ma fu la Braschi a rispondere al telefono e a dirmi: Non chiamare mai più’. Strano, che si aspettava un invito a pranzo?”.

Eva Grimaldi un po’ irrigidita ha preferito glissare l’argomento: “Non voglio parlare di Benigni, anche perché è una coppia felicemente sposata. Mi ero innamorata, molto, è un uomo affascinante e intelligente”. Ricordando, invece, un altro grande amore che è stato Sean Penn ha ammesso: “Bello, che bono. Non è stata una notte ma una storia mica la do via così. Va bene che mi sono divertita molto ma mi devono conquistare”.