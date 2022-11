Midterm Usa: i repubblicani verso la conquista della Camera

Si teme che potrebbero occorrere giorni per avere i risultati finali, mentre incombe il rischio di un nuovo caos e di nuove cause, come quelle che hanno minacciato i repubblicani.

Elezioni Midterm: i repubblicani conquistano la Camera e potrebbero conquistare anche il Senato, ma i democratici sembrano aver evitato una grossa sconfitta.

Terminano con sorpresa le consultazioni di metà mandato degli Usa, che storicamente favorisce i dem. Per ottenere il risultato definitivo del Senato, probabilmente si dovrà attendere il ballottaggio del 6 dicembre, visto che in Georgia c’è un testa a testa tra i due candidati in corsa.

Sciame rosso in Florida, dove il governatore Desantis stravince e sembra destinato a sfidare l’ex presidente Donald Trump nella corsa alla nomination repubblicana per il 2024.

I democratici hanno tenuto testa in alcune sfide chiave come New York, con due donne. Nella corsa per il governatore ha vinto Kathy Hochul, governatrice uscente, mentre la Procura generale dello Stato potrebbe essere guidata da Letitia James.

Sono circa 140 i repubblicani negazionisti del risultato delle elezioni presidenziali del 2020, che hanno conquistato seggi al Congresso e ruoli chiave. In totale, quelli in corsa erano quasi 300.

Prima del voto

Prima del voto Joe Biden e Donald Trump hanno lanciato gli ultimi appelli ai cittadini americani, alcune ore prima dell’apertura delle urne.

Il presidente attuale e il suo predecessore hanno mandato messaggi con toni e accenti che esprimono palesemente la loro differenza. “È arrivato per voi il momento di difendere la democrazia”, ha affermato Biden nel Maryland durante l’ultimo comizio prima del voto Midterm.

Il presidente Usa ha dichiarato che “questi repubblicani Maga” (acronimo di Make America great again) “sono fatti di un’altra pasta, questo non è il partito repubblicano dei nostri padri, è una cosa differente”.

Alcuni repubblicani vicini all’ex presidente hanno avvertito che i risultati delle urne dovrebbero arrivare entro la notte e se così non fosse sarebbe molto sospetto. “Abbiamo bisogno di una vittoria a valanga, in modo che i dem non rubino o non trucchino le elezioni”, ha dichiarato Trump, auspicando che l’esito del voto per le Midterm arrivi presto e definendo “preoccupante” il voto anticipato