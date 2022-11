Meteo, tra novembrata ed alcune piogge: le regioni colpite

La situazione meteo sulla penisola italiana rischia di cambiare drasticamente nelle prossime ore: tra novembrata e diverse piogge.

Il meteo italiano rischia di subire un drastico cambiamento nelle prossime ore. Infatti la penisola sarà divisa tra novembrate e diverse precipitazioni: scopriamo cosa succederà nelle prossime ore.

Sulla penisola italiana è in arrivo una storica Novembrata. Infatti dopo tre storiche Ottobrate anche a Novembre ormai inoltrato avremo a che fare con un periodo di caldo fuori stagione, magari non con i picchi termici raggiunti nelle fasi anomale di Ottobre. Però gli ultimi aggiornamenti pur non avendo stravolto quella che sarà la configurazione generale, hanno lievemente modificato la previsione: Novembrata sì, ma non del tutto asciutta, qualche pioggia nei prossimi giorni ci sarà!

Dal punto di visto termico, saranno soprattutto il Sud, le due Isole Maggiori, ma anche alcuni tratti del Centro, ad essere sotto osservazione. Su questi settori avremo un anticiclone alimentato specialmente da venti caldi in risalita dal continente africano i quali, uniti a un discreto soleggiamento, contribuiranno a far lievitare le colonnine di mercurio. Nel corso di questo mercoledì, ma anche per le 24 ore successive, avremo valori termici più miti. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà durante questo mercoledì.

Meteo, tornano alcune piogge ma non ovunque: anticiclone ancora attivo sulla penisola

La rimonta anticiclonica di matrice afro mediterranea che ha prontamente sostituito il vortice freddo dello scorso weekend dovrà presto lasciare le regioni settentrionali. Infatti a breve avremo il transito di una perturbazione atlantica attesa tra questo mercoledì e giovedì. Nonostante ciò le radici anticicloniche resteranno al Sud ed in parte del centro. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta succedendo sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo molto nuvoloso con rovesci o locali temporali in Liguria e piogge sparse tra Piemonte, Lombardia e Ovest Emilia. Mentre invece la situazione resterà più asciutta sul settore di Nordest. Le temperature risulteranno in leggero calo, con massime che andranno dai 13 ai 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo nubi irregolari pronte a coprire il versante tirrenico. Infatti locali piogge andranno a bagnare l’alta Toscana. Mentre invece avremo una situazione ben soleggiata su Marche e Abruzzo, fatta eccezione per qualche velatura di passaggio. Le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 16 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo sin dal mattino un cielo in prevalenza poco nuvoloso. Mentre invece qualche nuvola in più andrà a colpire la zona del Salento e le regioni ioniche. I valori termici rimarranno stazionari con massime pronte ad andare dai 18 ai 23 gradi.