GF Vip 7, forte tentazione per Luca Salatino, il rapporto con Soraia è a rischio

Arriva una novità che riguarda Luca Salatino: l’ex tronista di Uomini e Donne potrebbe essere messo seriamente in difficoltà

Tra i concorrenti più apprezzati del GF Vip 7 in questa edizione c’è sicuramente Luca Salatino. Un ragazzo verace, che durante la sua presenza al reality show di Alfonso Signorini sta tirando fuori tutta la sua fragilità.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha scelto di partecipare al GF Vip per fare un’esperienza di crescita. Ma nelle ultime settimane si sta dimostrando fragile ed emotivo, per via della mancanza che sente nei confronti di Soraia Allam.

I due, divenuti una coppia proprio a Uomini e Donne, sono molto legati anche se a distanza. Luca di recente ha persino pianto in maniera disperata per quanto senta la mancanza della sua Soraia. Ma attenzione: una novità potrebbe mettere in crisi il loro rapporto.

La corteggiatrice di Luca Salatino si propone per entrare al GF Vip 7: “Abbiamo un grande feeling”

A rendere difficoltoso il rapporto a distanza tra Luca Salatino e Soraia Allam potrebbe giungere una presenza scomoda. Si tratta di Aurora Colombo, ex corteggiatrice dello stesso boxeur nel programma di Maria De Filippi.

La Colombo, interpellata a Novella 2000, ha fatto sapere di essere pronta ad entrare nel GF Vip per ritrovare un rapporto con Luca Salatino. Già in passato la donna aveva fatto intendere che, se non fosse andata via in anticipo da Uomini e Donne, sarebbe stata sicuramente lei la scelta di Luca.

Ora le dichiarazioni rilasciate suonano come un ritorno in auge di Aurora: “Entrerei molto volentieri al GF Vip. Anche perché è l’unico modo per parlare con lui in questo momento. Anzi, mi piacerebbe condividere con lui l’esperienza proprio per vedere la sua reazione. Sarebbe molto interessante anche perché tra di noi, a parte quello che è successo, c’è stato un grande feeling. Con Luca è stato proprio un colpo di fulmine”.

Dichiarazioni che non faranno piacere a Soraia Allam, per la quale Luca ha sempre ammesso di provare sentimenti molto forti. Ma come accaduto con l’ingresso di Micol Incorvaia, che sta minando il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, anche un possibile approdo di Aurora Colombo potrebbe creare scompiglio.