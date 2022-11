“Ti devi sentire pu***na”, Francesca Fagnini senza parole: l’intervista che non ti aspetti – VIDEO

Una nuova puntata di Belve andrà in onda questa sera su Rai 2 in seconda serata: Francesca Fagnini presa in contropiede

La conduttrice di Belve, da un po’ di anni a questa parte, si trova a far fronte a personalità sempre più complesse e particolari. Questa sera andrà in onda una delle interviste più particolari della trasmissione.

Belve è sicuramente un programma molto interessante vista la capacità della padrona di casa di tirare fuori la personalità di ognuno dei suoi ospiti. È anche per questo motivo se, alcune interviste, non sono andate a buon fine o non sono mai state realizzate, come rivelato da lei stessa. Francesca Fagnani, però, ha realizzato altrettante interviste molto interessanti e particolari con diverse personalità del mondo dello spettacolo e non solo che hanno tirato fuori gli scheletri dagli armadi.

Questa sera, a partire dalle 23:05, su Rai 2 ci sarà una nuova puntata di Belve che vedrà protagonisti Alessandro Di Battista e Vera Gemma, pronti a dire tutta la verità stuzzicati dall’intelligente insolenza della conduttrice. Proprio l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi lascerà la Fagnani senza parole e incapace di reagire di fronte alla sua esclamazione.

Francesca Fagnani e Vera Gemma, l’ex naufraga la spara grossa

Sarà Vera Gemma a condurre quest’intervista sui generis, fresca di premiazione del Leone d’Oro a Venezia come miglior attrice nella sezione Orizzonti. Con Francesca Fagnini si sente alquanto a casa e le confessa: “Le droghe? Tutte”. Non solo, perché insieme alla conduttrice nel programma Belve tocca anche la sua professione passata da spogliarellista in cui ammette di aver fatto di tutto: “Ho accettato proposte indecenti, avevo uno che ogni tanto sganciava del cash a Los Angeles e io lo prendevo, che c’è di male?”.

Come di consueto, la Fagnani ha continuato a stuzzicare Vera Gemma: “Con gli spogliarelli ha chiuso o ci teniamo in allenamento? Qual è la mossa vincente, quella che li faceva impazzire tutti?”. L’ex naufraga non si fa inibire e risponde con sincerità: “Non vorrei dire cose fortine però ti devi sentire pu**ana per mandare questa energia agli altri”.