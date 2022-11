Elenoire Ferruzzi, quanto ha pagato di chirurgia estetica: cifra monstre

La diva trans del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, ha svelato il prezzo esorbitante che ha pagato in chirurgia estetica: l’intervista.

Nel corso dell’ultima intervista a Le Iene Show la diva trans del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi, ha svelato l’esorbitante prezzo che ha speso in chirurgia estetica: la verità e tutte le cifre.

Sono numerose le domande rivolte ad Elenoire Ferruzzi dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip da parte del pubblico. Dopo la sua partecipazione al reality questi quesiti sono arrivati anche da chi si è appassionato alle sue clip diventate virali sul web. La stragrande maggioranza dei telespettatori, infatti, della sua incredibile storia non aveva mai sentito parlare. Nonostante ciò per anni la Ferruzzi è stata una vera e propria diva dentro e fuori dal web.

Un suo tratto distintivo sono il suo stile eccessivo e controcorrente, per le frasi sboccatissime, per le sue unghie lunghissime laccate di rosso e per le sue enormi labbra e i suoi grandi seni. Quindi Elenoire si è sempre distinta proprio per la sua libertà di vivere senza regole, dettando legge sul proprio aspetto senza che nessuno si potesse permettere di dirle nulla. Ovviamente per completare la sua transizione e la creazione del personaggio sono state diverse le operazioni chirurgiche a cui si è sottoposta. La risposta a questa domanda è giunta dalla diretta interessata nel corso dell’ultima puntata de Le Iene.

Elenoire Ferruzzi svela il costo delle sue operazioni: l’intervista a Le Iene

Nel corso della sua intervista a Le Iene, Elenoire Ferruzzi ha parlato del suo personaggio e dei rapporti che ha maturato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, come ad esempio quello piuttosto ambiguo con Daniele Dal Moro. Per la prima volta Elenoire ha parlato senza filtro anche del vile denaro. L’influencer è partita raccontando che per gli zigomi ha speso fra i 6000 e i 7000 euro.

Mentre invece per le labbra invece ha dichiarato di non ricordare la cifra esatta, avendo perso il conto, ma ha poi confermato di aver speso circa 7000 euro. Sono ben cinque le operazioni fatte al seno, costate 10.000 euro a volta. Infine ha chiuso il cerchio con il lato B ha “chiuso il cerchio”, sborsando 15.000 euro. Quindi Elenoire ha rivelato che per rifarsi tutta ha speso ben ai 200.000 euro, cifre da capogiro per tutti.