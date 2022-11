Edoardo Tavassi già squalificato? Cosa ha combinato il gieffino – VIDEO

Edoardo Tavassi è già stato squalificato? L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi avrebbe detto alcune parole che avrebbero fatto prendere alcuni provvedimenti molto severi agli autori del GF Vip 7. Ecco il racconto del fratello di Guendalina.

Edoardo Tavassi è entrato promettendo tardo divertimento al pubblico, ed effettivamente adesso c’è completamente un’altra atmosfera all’interno della casa più spiata d’Italia. Finalmente si iniziano a creare delle dinamiche: Nikita è tornata single, ed ha una forte simpatia con Daniele, George e Luca. Antonino e Giaele, invece, sono già in crisi.

Per il momento, l’unica relazione che sembrerebbe procedere a gonfie vele è quella fra Edoardo ed Antonella. Edoardo Tavassi e diversi altri concorrenti del GF Vip 7, però, hanno accusato l’influencer salernitana di essere falsa. Solo durante le dirette televisive mostrerebbe fastidio verso la presenza di Micol. Lo farebbe per mettersi in mostra?

Edoardo Tavassi squalificato? Cos’è successo

La giornata del 9 novembre ha sicuramente fatto capire due cose di Edoardo Tavassi agli inquilini del reality show. La prima è che, sicuramente, al fratello di Guendalina non piace affatto il cibo piccante. Ad un certo punto, dopo aver forse mangiato del cibo che conteneva una quantità esagerata di peperoncino, è andato letteralmente a fuoco.

L’altra cosa che gli inquilini hanno imparato rispetto ad Edoardo Tavassi è che non bisogna mai fidarsi troppo di lui. È una persona che ama molto scherzare, ed è anche capace di mettere in piedi delle situazioni davvero esilaranti nel momento in cui uno meno se lo possa aspettare, come ad esempio in piena notte.

Gli inquilini si svegliano in piena notte: Edoardo è in lacrime

Nelle prime ore del 9 novembre, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è servito della complicità di Patrizia per mandare in panico tutti i concorrenti del GF Vip 7. Si è mostrato mentre piangeva disperatamente in piena notte, fra l’altro completamente vestito e con la giacca di pelle addosso. La Pellegrini, nel frattempo, gli chiedeva spiegazioni.

Edoardo ha iniziato a farfugliare che era stato chiamato in confessionale. Lì gli autori lo avevano informato che, a seguito delle sue parole, nella puntata del 10 novembre lo avrebbero squalificato dal gioco. Nel corso della diretta, inoltre, avrebbe dovuto chiedere scusa a tutti. Quando gli inquilini hanno iniziato a guardarlo molto preoccupati per lui, Tavassi ha cambiato improvvisamente espressioni: “Aò, ve sto a prendere in giro!“.

Ecco il video in cui si mostra lo scherzo di Edoardo Tavassi, che racconta ai suoi coinquilini del GF Vip 7 di essere stato squalificato: