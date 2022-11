Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, incidente stradale per la coppia: le loro condizioni

In queste ore Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono stati coinvolti in un incidente stradale. In macchina con loro ance Marco Fantini: le condizioni.

Fan in apprensione per Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, rimasti coinvolti in un incidente stradale. Nella loro macchina era presente anche Marco Fantini. I due così hanno rivelato come stanno adesso: il racconto social.

Un piccolo incidente ha colpito in queste ore Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno raccontato l’accaduto attraverso i loro ufficiali profili Instagram. Infatti la sorella di Belen si ritiene in questo momento fortunata, perché poteva accadere qualcosa di grave. Stando alla showgirl in quel momento concitato un angelo custode li ha protetti. In macchina presente anche Marco Fantini, in viaggio con loro sull’Autostrada A4 Verona. L’ex tronista di Uomini e Donne e Ignazio hanno sfilato insieme per Intimissimi e hanno condiviso anche questa brutta esperienza in auto.

A parlare per primo di quanto accaduto è stato il giovane Moser, che ha girato un breve video per il social network che ritrae tutti loro in auto. Allo stesso tempo l’ex concorrente del GF Vip 2 ha spiegato quanto accaduto, ironizzando anche sulla situazione. Dopo il grande spavento i due hanno preso tutto con un sorriso perché fortunatamente nessuno si è fatto male. Andiamo quindi a vedere il racconto dei due sui social network.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser raccontano l’incidente: la rivelazione

Ignazio e Cecilia sui social hanno quindi deciso di raccontare il loro incidente sui social. Infatti i due influencer hanno rivelato: “La giornata è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo fatto un ping pong su guardrail furgone guardrail furgone guardrail. Anche stavolta è andata“. Subito dopo, anche Cecilia Rodriguez ha condiviso con i suoi follower l’esperienza vissuta con questo piccolo incidente in auto.

Una volta arrivati sul posto, Chechu ha rivelato ulteriori dettagli. Infatti la showgirl argentina ha affermato: “Chiamatemi fortunata dopo la mattina che abbiamo avuto. Sveglia alle 6 del mattino, un piccolo incidente” – ha poi continuato – “Grazie a Dio che abbiamo un angelo custode che ci ha protetto, perché ce la siamo vista brutta. Però tutto bene, cioè non è successo niente di grave a nessuno. Chiamatemi fortunata“. Con loro era presente anche Marco Fantini, che però ha commentato il tutto solamente con un ironico “Inizio di giornata al top“.