Bollo Auto, che sorpresa: la tassa si può evitare, ecco come!

Ci sono alcuni modi con cui si potrà evitare il pagamento del Bollo Auto per il prossimo anno: svelati i metodi per risparmiare del tutto

Dal 1983 lo Stato ha imposto ai cittadini italiani una tassa che è ancora oggi tra le più care ed odiate all’anno. Vale a dire il Bollo Auto, un’imposta ancora tutta da chiarire che viene richiesta a chi possiede un’autovettura.

Spesa non certo bassa e semplice da soddisfare quella per il Bollo Auto, una materia che torna di moda visto che moltissimi conducenti di vetture dovranno pagare la tassa annuale già entro la fine di gennaio 2023, dunque entro pochi mesi.

In attesa di provvedimenti da parte del Governo, con i consumatori che spingono per l’abolizione del Bollo Auto, alcune categorie già appaiono più fortunate e possono anche puntare sull’esenzione totale da questa tassazione.

Esenzione Bollo Auto 2023: ecco le categorie che possono evitare il pagamentoà

Purtroppo l’esenzione dal Bollo Auto è qualcosa ancora di molto specifico. Vale a dire che soltanto alcune categorie di cittadini ed utenti possono richiedere di non pagare il bollo ed ottenere il via libera dall’erario.

Con l’anno che verrà, sono sicuramente esentati dal pagamento coloro che acquistano auto ibride o elettriche. Lo Stato ha infatti ideato alcuni incentivi per chi sceglie di passare ad una vettura non inquinante, per preservare l’ambiente. In questo modo il Bollo Auto sarà annullato per tre, quattro o cinque anni.

Se quella delle auto elettriche è un’esenzione temporanea, ci sono categorie che possono ottenere una cancellazione del Bollo Auto permanente. Sono esentati totalmente dal pagare il bollo tutti i destinatari della legge 104. Si tratta di alcune persone affette da handicap oppure dei familiari che si occupano di questi ultimi, i cosiddetti caregiver. Ovviamente servirà una documentazione apposita per ottenere l’esenzione suddetta.

Infine c’è la questione legata alle auto d’epoca. Sono considerate tali le vetture che hanno superato i 20 anni dalla prima immatricolazione. In questo caso i possessori dovranno pagare soltanto la metà dell’importo dovuto del Bollo Auto. Tutti i possessori di un veicolo immatricolato più di 30 anni fa, invece, basterà pagare soltanto un importo irrisorio compreso solitamente tra gli 11 e i 30 euro come tassa di circolazione.