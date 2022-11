Black Friday 2022, web in subbuglio: ufficiali le date e le modaluità

Finalmente il Black Friday 2022 si avvicina: i consumatori non vedono l’ora, visto che ormai sono stati ufficializzati i giorni dei super sconti

L’evento più atteso dell’anno per tutti coloro che navigano quotidianamente sul web si sta avvicinando. Ormai è tutto apparecchiato per il giorno in cui si scatenerà la voglia di shopping e di occasione di tutti gli internauti.

Vale a dire il Black Friday 2022. Ovvero il giorno dei super-sconti su tantissimi accessori, di ogni genere. Dalla tecnologia agli elettrodomestici, dai capi d’abbigliamento alle idee regalo. Insomma, una giornata dedicata a promozioni incredibili di cui saranno protagonisti sia i negozi fisici che i siti di e-commerce.

Gli utenti sono pronti a scatenarsi a colpi di click e di acquisti on-line. Siti come Amazon, Zalando e tanti altri saranno presi d’assalto. Ma quando cadrà quest’anno il tanto atteso Black Friday?

Black Friday, ormai ci siamo: svelate le date delle super promozioni su internet

Ormai è ufficiale. Il Black Friday 2022 andrà in scena tra circa due settimane. Esattamente venerdì 25 novembre: questo il giorno designato per fare acquisti di ogni genere e di ogni tipologia di articolo a prezzi letteralmente stracciati.

Un evento molto atteso, a maggior ragione quest’anno, quando l’inflazione ed il carovita hanno dato una brutta spinta ai portafogli degli italiani. Ancor più atteso dunque l’arrivo di questo evento da salvadanaio, che potrà garantire acquisti a prezzi decisamente convenienti.

Basti pensare che lo scorso anno, nel Black Friday del 2021, le vendite hanno raggiunto i 9,2 miliardi euro, con un aumento del 15% rispetto all’anno precedente. Secondo un sondaggio, il 76% dei clienti risparmia denaro un mese prima dell’inizio delle offerte del Black Friday.

E non finisce qui. Pare che subito dopo l’evento del venerdì, andrà in scena un’altra giornata ampiamente conveniente. Vale a dire il Cyber Monday, evento di sconti e promozioni sul web per tutti gli aggeggi di elettronica. Tale occasione arriverà lunedì 28 novembre, pochi giorni dopo il Black Friday.

Mancano ancora più di due settimane a questi importanti ed attesissimi giorni di sconti. Ma sicuramente i vari store on-line cominceranno ad anticipare le proposte e le promozioni già nella settimana precedente.