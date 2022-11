Al Bano, le parole su Romina spiazzano i fan: “Fu un tuffo nel mare del dolore” – AUDIO

Al Bano ha ricordato un momento particolare della sua relazione con Romina, ovvero quando si sono detti addio come marito e moglie. Il racconto del cantante è molto diverso da come ce lo si potrebbe aspettare: ecco come reagì.

Al Bano ha incuriosito tutti quando, recentemente, ha spiegato che avrebbe una notizia bomba da rivelare a tutti, ma gli è stato categoricamente imposto di non dire nulla. La novità verrà rivelata addirittura il prossimo 10 gennaio. Anche se lui sarà uno dei protagonisti, l’annuncio ufficiale arriverà da parte di un’altra persona.

Il cantante pugliese ha accennato al fatto che ci sarà anche una serie ed una canzone che faranno parte di questo progetto, confondendo forse ancora di più le idee. Del resto, come lui stesso ha spiegato, lavorando come artista non ci si annoia mai. Al contrario ci sono stati momenti pesanti di stress, che lo hanno portato ad un infarto ed un’ischemia.

“Vai e Dio ti accompagni”: l’addio di Al Bano a Romina

Al Bano ha ripercorso il suo passato, spiegando di essere stato lui stesso a capire di avere un dono. Lo ispirò la vittoria a Sanremo di Domenico Modugno con Volare: lui stesso è stato ben 18 volte sul palco dell’Ariston. Il cantante ha anche fatto i complimenti ai Maneskin per il grande successo raggiunto, smentendo nei fatti le parole di Ringo Dj.

L’artista si è prestato anche a commentare il clamore della separazione fra Totti e Ilary. Ha spiegato che, purtroppo, nella vita ci sono degli appuntamenti a cui non si può mancare. Nel momento in cui Romina ha dato il suo addio ad Al Bano, il cantante di Cellino San Marco ha spiegato di non aver voluto fare “nè il terrone, nè il pugliese, nè il sudista“.

“Voglio essere il problema dei problemi”: lo spirito vincente del cantante

Al Bano, dunque, ha rivelato di non essersi mai opposto alla voglia di Romina di cambiare la sua vita dopo la scomparsa della figlia. Al contrario, l’ha lasciata andare rispettando la sua volontà di tornare in America e provare a cambiare molte cose. Il cantante non ha nascosto che per lui questo “fu un tuffo nel mare del dolore” che durò diversi anni.

Al Bano ha voluto anche condividere la sua semplice filosofia di vita: “Tutto passa e tutto se ne va“. Bisogna imparare ad affrontare ciò che ci capita: l’importante è saper affrontare il futuro. Ha poi anche aggiunto: “Voglio essere il problema dei miei problemi“. Il cantante ha quindi dimostrato che se gli avvenimenti possono ferirlo, nulla può davvero spaventarlo.

Per ascoltare l’intera intervista di Al Bano nella puntata de I Lunatici di Radio 2 del 7 novembre 2022, clicca qui.