WhatsApp, non serve più un numero di cellulare per avere l’app: come fare

Per avere WhatsApp non serve più un numero di cellulare: sembrerebbe che finalmente Meta abbia reso possibile una funzionalità che da tempo gli utenti avevano richiesto all’azienda di Mark Zuckerberg.

A fine ottobre WhatsApp non ha funzionato per circa tre ore. Molte persone ormai utilizzano l’app di Meta per coordinare l’assistenza clienti nella propria azienda, altri invece hanno diversi gruppi da cui reperiscono informazioni preziose. Diventa dunque difficile dover stare senza poter utilizzare l’app di messaggistica più diffusa al mondo.

Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha rivelato su LinkedIn che l’ultimo malfunzionamento di WhatsApp del 25 ottobre è costato all’azienda almeno 40.000 euro. Questo perchè gli utenti, non vedendo funzionare l’app, hanno chiesto aiuto al loro numero dell’assistenza clienti, che ha visto un aumento delle richieste di supporto del 310%.

Whatsapp, c’è una nuova funzionalità o un bug?

WhatsApp, nonostante i problemi tecnici, guarda oltre e sta continuando ad inserire nuove funzionalità per non vedersi superata dalla concorrente Telegram. Ha reso possibile telefonate di gruppo fino a 32 partecipanti, l’invio di file di grosse dimensioni e, finalmente, gli amministratori potranno cancellare i messaggi dai gruppi.

In molti sostengono che l’app di Meta sia anche al lavoro per introdurre un’altra funzionalità molto interessante: si potrà invitare ad una chiamata tramite un link e senza condividere il proprio numero di telefono. È proprio grazie al numero di cellulare che fino a poco tempo fa era possibile utilizzare WhatsApp: adesso, però, non è più così.

Come si fa ad utilizzare WhatsApp senza numero di cellulare?

Non è chiaro se oggi è effettivamente possibile utilizzare WhatsApp senza fornire il numero di cellulare sia possibile a causa di un errore dell’app o se, invece, questa è un’ulteriore funzionalità che si è deciso di introdurre. Bisogna visitare da un computer o laptop la il link web.whatsapp.com seguendo le istruzioni.

Quando viene richiesto di inserire il numero di cellulare, si può procedere anche indicando il numero di casa. La pagina web indicherà che non è riuscita ad inviare un SMS per la verifica al numero di telefono fisso, e quindi proporrà di procedere con una telefonata. Ecco dunque che non è più necessario utilizzare un numero di cellulare per avere WhatsApp.

Ecco alcune delle nuove funzionalità che sono state inserite dall’azienda di Meta: