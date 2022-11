Vodafone, regalo super per i clienti: è quasi gratis. Le nuove offerte sono davvero entusiasmanti e possono fare la differenza

Il colosso del settore Mobile vuole rimanere competitivo anche dal punto di vista dei costi. In rampa di lancio c’è la promozione Silver, con 200 Giga alla velocità 5G. Ecco tutti i dettagli.

Spesso si è parlato di una mancanza di competitività dal punto di vista economico delle grande compagnie telefoniche rispetto alle competitor low cost. Tim e Vodafone hanno dovuto fare i conti con il passare degli anni con l’arrivo di concorrenti “pericolosi” come Iliad. Lo stesso numero di Giga di connessione ad un prezzo dimezzato. Anche la qualità di queste alternative è cresciuta con il passare del tempo e le ha rese davvero interessanti per moltissimi clienti. Proprio per questo la Vodafone sta cercando di reimpossessarsi di una buona fetta del mercato grazie a promozioni di ottimo livello.

Nello specifico oggi vogliamo parlare di un paio di occasioni davvero ghiotte. Entrambe sembrano essere piuttosto simili, pur con alcune caratteristiche specifiche differenti. La prima delle due costa 7,99 € ogni mese per tutti coloro che la sottoscrivono ed include minuti illimitati verso tutti i gestori sia fissi e mobili. Inoltre ci sono anche messaggi senza limiti verso tutti i numeri con 150 giga di connessione web in 5G per navigare in Internet.

Vodafone, regalo super per i clienti: arriva la Silver con 200 Giga in 5G

La seconda offerta, definita Vodafone Silver, aumenta il prezzo da corrispondere mensilmente, con una cifra di 9,99 euro al mese. Tutti gli utenti che la sottoscrivono possono avere a disposizione 200 Giga di connessione internet alla velocità del 5G. A questo si aggiungono anche i minuti senza limiti verso tutti gli altri gestori e messaggi illimitati verso tutti. Tutti coloro che decidessero di sposare questa promozione nel mese di novembre, potranno contare sui primi 30 giorni ad un prezzo di soli 5 euro.

Va sottolineato come queste offerte sono rivolte a tutti coloro che attualmente si trovano legati a gestori quali Fastweb, Iliad, Poste Mobile e altri gestori virtuali.