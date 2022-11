Uomini e Donne, Tina Cipollari scalda i motori: sta per tornare lui in trasmissione!

Tina Cipollari scalda i motori: sta per tornare a Uomini e Donne uno dei più discussi cavalieri del Trono Over. Ecco cosa starebbe succedendo e quali dichiarazioni dovrebbe fare non appena rientrato in studio.

Tina Cipollari non si è mai risparmiata nei confronti dell’ex protagonista del Trono Over. Con la veracità che la contraddistingue, l’opinionista di Uomini e Donne ha più volte detto al cavaliere che era gretto, che aveva solo un pensiero fisso, che era incapace a cercare l’amore perchè cercava solo sesso e che gli piacevano tutte le donne senza distinzione.

Biagio Di Maro, effettivamente, ha frequentato diverse dame del Trono Over, ma non è mai riuscito a trovare la sua anima gemella. Si era anche reso protagonista di un colpo basso a Isabella Ricci, sostenendo che fra loro due ci sarebbe stato del tenero sin dal primo appuntamento, avvenuto al di fuori della trasmissione.

Chi è il cavaliere che sta per tornare a Uomini e Donne?

Dopo le dichiarazioni di Biagio Di Maro su Isabella Ricci, che poco dopo avevrebbe deciso di lasciare il programma, era scoppiata una bufera. In molti sostenevano che si fosse messo d’accordo con Gemma Galgani per fare la guerra alla rivale romana. Lo stesso cavaliere era stato al centro di alcune insinuazioni pesanti da parte di Gianni Sperti.

L’ex compagno di Paola Barale aveva letto negli studi di Uomini e Donne alcuni messaggi inviati da Biagio Di Mario ad una certa Anna. Il cavaliere sosteneva che, se gli avessero proposto di andare a L’Isola dei Famosi o al GF Vip, lo avrebbe fatto subito. E si è anche detto certo che prima o poi ci sarebbe riuscito, raccogliendo gli incoraggiamenti di Anna.

Cosa verrà spiegato al ritorno del cavaliere negli studi di Canale 5

Biagio Di Maro ha voluto rivendicare che Anna è sua sorella, e lui vuole sentirsi libero di poter fare e dire ciò che vuole. Trova che non ci sia nulla di male a dire di voler partecipare al Grande Fratello, e comunque si era professato veramente in cerca dell’amore a Uomini e Donne. Il giornalista Lorenzo Pugnaloni ha fatto una rivelazione clamorosa sul cavaliere.

Di Maro sarebbe in procinto di tornare a Uomini e Donne. Spiegherà anche i veri motivi della sua assenza dalla trasmissione, dissipando così molti dubbi. Sicuramente, Tina Cipollari starà già scaldando i motori e non appena rientrato in studio comincerà a prenderlo di mira con le sue solite battute taglienti.

