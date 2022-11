Uomini e Donne anticipazioni: Ida non ne può più, gesto estremo di Riccardo. Se ne vedranno davvero nelle belle in questa puntata

Martedì 8 ottobre vedremo al centro della scena Ida Platano e Alessandro Vicinanza, oltre alla “guastafeste” Roberta Di Padua, sempre pronta a far traballare la coppia.

Come sempre le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano dei segreti sulla prossima puntata che ci apprestiamo a seguire su Canale 5. Nella consueta fascia pomeridiana delle 14:45, anche martedì 8 novembre avremo a che fare con i maggiori protagonisti del salotto del dating show di Maria De Filippi. Al centro della scena ritroveremo Ida Platano, sempre alle prese con il suo rapporto con Alessandro Vicinanza. La dama bresciana e il corteggiatore napoletano stanno continuando la loro conoscenza, tra alti e bassi. A mettere lo zampino, come sempre, è Roberta Di Padua, spettatrice interessata. Sembrerebbe infatti che la sua passione per Alessandro non si sia del tutto sopita, creando una certa gelosia nella Platano. Addirittura la reazione sarà così di pancia da portarla ad abbandonare lo studio, decisa ad interrompere la relazione con il cavaliere. In una vera scena da film, vedremo lui inseguirla dietro le quinte, nel tentativo di chiarire la situazione.

Uomini e Donne anticipazioni: vedremo Ida Platano, Riccardo Guarnieri e Gelma Galgani al centro della scena

Mentre si cercherà di capire se c’è margine per far tornare il sereno tra i due, la scena sarà rapita dall’ingresso di Riccardo Guarnieri. Proprio il cavaliere di Taranto testimonierà il suo dispiacere per gli attuali rapporti con l’ex, provando a spiegare di avere ancora dei sentimenti vivi nei suoi confronti. Ovviamente non si tratta più di amore ma solo di amicizia e questo non convincerà né il pubblico né la diretta interessata. Dopo un rifiuto a ballare insieme, Guarnieri deciderà di abbandonare il programma. Una mossa drastica che coglierà tutti di sorpresa in studio.

Dopo una piccola pausa, oggi avremo modo di vedere anche Gemma Galgani. La sua ricerca del principe azzurro prosegue senza sosta e a quanto pare c’è un nuovo pretendente molto più giovane di lei, con cui sarebbe uscita in questi giorni. Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 e scoprire cosa succederà.