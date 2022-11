Terremoto Mara Venier, sta per cambiare tutto: brutte notizie per i fan. Le prossime settimane saranno decisamente complicate

Sulla televisione italiana sta per abbattersi un uragano che scombinerà la vita di molti telespettatori. Perché non era mai successo di vedere un Mondiale di calcio giocato tra novembre e dicembre, come succederà per Qatar 2022. Così la Rai, che ha l’esclusiva per l’Italia, stravolgerà i suoi piani e ci rimetterà anche Mara Venier.

La programmazione delle partite è già stata decisa. Ben 39 delle 64 che saranno giocate in Qatar andranno su Rai 1, principalmente in orari serali (dalle 20 italiane). Le altre invece saranno distribuite tra Rai 2 e Rai Sport in base all’orario e all’importanza delle gare, quindi del potenziale pubblico.

I Mondiali 2022 di calcio cominceranno domenica 20 novembre e questo comporterà una rivoluzione nei palinsesti. Perché la prima partita, Qatar-Ecuador, è in programma alle 17 ma sarà anche preceduta dalla cerimonia inaugurale. Ecco perché, come anticipa il sito di Davide Maggio, quel giorno Domenica In sarà trasmessa con un orario ridotto. Poi domenica 27 novembre non andrà proprio in onda per lasciare spazio a due partite alle 14 e 17 e tornerà sempre con orario ridotto domenica 4 e 18 dicembre. Sarà così però anche domenica 11, perché alle 15.50 partirà il Junior Eurovision Song Contest dalle 15.50.

Terremoto Mara Venier, sta per cambiare tutto: tutti i programmi Rai che subiranno variazioni

Mara Venier e Domenica In sono soltanto una parte del mosaico Rai che subirà una vera rivoluzione tra novembre e dicembre. Destino ancora peggiore per Francesca Fialdini e il contenitore domenicale Da Noi… A Ruota Libera che seguiva di solito Domenica In: quella del 13 novembre sarà l’ultima puntata dell’anno prima di rivederla ad inizio gennaio.

E cosa succederà quando le partite su Rai 1 si giocheranno in settimana? Quelle delle 14 e 17 andranno a scontrarsi con due programmi culto di Rai 1, cioè Il Paradiso delle Signore e La Vita in Diretta. La soap italiana andrà non avrà problemi nella prima settimana dei Mondiali, fino a lunedì 28 novembre. Ma da martedì 29, quando ci saranno partite alle 16, stopperà per ritornare solo lunedì 12 dicembre.

Invece il programma di approfondimento condotto da Alberto Matano nella prima settimana dei Mondiali comincerà regolarmente alle 17.05 terminando però già alle 18.10 perché saranno anticipati i giochi de L’Eredità, con il Tg1 che comincerà alle 19.30. La programmazione regolare ricomincerà lunedì 12 dicembre.