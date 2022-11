Raffaella Carrà, l’omaggio che tutti aspettavano: come vedere la docuserie

Finalmente è arrivato l’omaggio a Raffaella Carrà che il pubblico italiano stava aspettando. Ecco come vedere la docuserie dedicata alla conduttrice più amata.

Ancora prima che si incontrassero per la prima volta o ebbero l’occasione di conoscersi, Sophia Loren aveva iniziato a chiamare Raffaella Carrà “sorellina”. Molti anni dopo, ha confermato che anche se agli occhi del pubblico sembravano delle vecchie amiche, in realtà erano due estranee. L’attrice de La Ciociara ha confessato che ammirava la conduttrice.

La seguiva da tempo e la considerava fenomenale, nonostante non si fossero mai strette la mano. Durante la prima intervista che le fece incontrare, il tempo volò via in un istante, e si creò subito quell’intesa che il pubblico già percepiva da tempo. Le due dive si capivano al volo, e tutto era molto spontaneo. Sophia Loren ha anche fatto un’importante rivelazione.

Raffaella Carrà, arriva la docuserie: come vederla

Sophia Loren avrebbe smesso di fumare proprio perchè glielo avrebbe chiesto Raffaella Carrà. L’attrice ha anche aggiunto: “Raffaella è un regalo che la vita mi ha fatto“. Nel ripercorrere la vita della presentatrice italiana più amata di sempre, non si può fare a meno di ripercorrere anche la storia del mondo dello spettacolo e dell’Italia degli ultimi anni.

Anche per questo motivo l’annuncio dell’inizio delle riprese di una nuova docuserie riguardo la vita di Raffaella Carrà ha subito entusiasmato gli italiani. Il progetto è stato portato avanti da Disney+, che sta registrando tre episodi della durata di un’ora. La produzione sarà a cura di Freemantle Italia e Freemantle Spagna.

Cosa racconterà l’omaggio alla conduttrice? Le indiscrezioni

C’è davvero molta attesa nel conoscere il nome dell’attrice che avrà l’onore di vestire i panni di Raffaella Carrà. Il titolo della docuserie sarà “Raffa“, il nome con cui gli amici chiamavano la conduttrice. Sarebbe proprio questa la chiave di lettura con cui si vorrebbe ripercorrere la vita della presentatrice italiana, ovvero privilegiando la vita privata.

Si affronterà dunque il delicato tema della maternità tanto desiderata, della relazione con Frank Sinatra, dei successi e degli insuccessi e dell’infanzia della conduttrice in Emilia Romagna. La docuserie sarà diretta da Daniele Luchetti ed avrà come sceneggiatori la figlia di Boncompagni, Barbara, e Cristiana Farina.

Ecco il primo incontro fra Raffaella Carrà e Sophia Loren, da cui è nata una lunga amicizia: