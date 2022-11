Milano, 14enne in bici muore travolto da un tram: autista indagato per omicidio colposo

La Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo stradale per l’incidente di questa mattina, martedì 8 novembre 2022, in cui ha perso la vita un ragazzino di 14 anni, travolto da un tram mentre andava a scuola in bici.

Il conducente dell’Atm è indagato per omicidio colposo. Il giovane si chiamava Luca Marangoni e quando è stato colpito sui binari in via Tito Livio, è rimasto incastrato sotto il mezzo che lo ha ucciso. L’autista non sarebbe riuscito a frenare in tempi per evitare l’impatto.

Gli inquirenti hanno acquisito tutti i filmati delle telecamere della zona e sequestrato il tram per analizzarne la scatola nera e ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente. Sul corpo del minore è stata disposta l’autopsia.

Il conducente sotto choc dopo l’incidente, è stato soccorso dal 118 e trasferito in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco. Quando è stato estratto, per Luca non c’era più nulla da fare. I rilievi sono stati affidati alla polizia locale.

Il cordoglio dell’Atm

L’Atm, azienda di trasporto pubblico di Milano, ha espresso in una nota “profondo cordoglio per il tragico incidente di stamattina”.

Sala proclama una giornata di lutto cittadino

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala ha inviato un messaggio di cordoglio e ha proclamato un giorno di lutto cittadino. “Oggi per Milano è un giorno molto triste. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino”.

Luca non è l’unico ragazzo morto in bici. Ieri si è verificata una tragedia simile a Cesena, dove un bambino di sette anni è stato travolto da un autobus nel pomeriggio, intorno alle 17.30.

Si trovava insieme con il padre e il fratello quando è caduto. In quel momento stata arrivando il mezzo che non è riuscito a evitarlo tempestivamente e gli ha procurato un trauma cranico fatale.