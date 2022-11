Sono sbarcati a Reggio Calabria gli 89 migranti giunti in Italia sulla nave Rise Above. Tra di loro, circa quaranta minorenni e otto bambini. I migranti sono ora in un centro di prima accoglienza in attesa che vi sia il riparto nazionale come stabilito dal Ministero dell’Interno. A differenza di quanto sta accadendo a Catania, dove parte dei migranti della Geo Barents sono ancora a bordo, coloro che erano sulla Rise Above sono sbarcati tutti perché l’intervento della Ong tedesca Mission Lifeline è considerato un evento Sar (Search and Rescue). Un acronimo che sta a indicare un insieme di operazioni di salvataggio che sono mirate alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di pericolo.

Nella prima fase dello sbarco di Reggio Calabria, l’equipaggio della “Rise Above” non è stato fatto scendere dalla nave in attesa che lo stesso fosse identificato dalle forze dell’ordine. Fonti delle forze dell’ordine, infatti, fanno sapere che occorreva verificare se, tra i marittimi a bordo dell’imbarcazione gestita dalla ong “Mission Lifelive”, ci fossero persone non comunitarie per le quali ci potevano essere delle restrizioni. Eseguito l’accertamento e verificato che tutti i componenti sono comunitari, gli stessi hanno avuto la possibilità di scendere sulla banchina.

Migranti, Rise Above a Reggio Calabria. A Catania situazione ancora critica

A Catania, intanto, la situazione continua a essere critica. Nel porto sono arrivati gli ispettori dell’Usmaf per effettuare una rivalutazione dei migranti a bordo della Gei Barents. “Help… help” urlano i migranti a bordo della Geo Barents. Sulla nave della Ong, attraccata nella banchina del molo dieci del porto di Catania, i naufraghi mostrano due cartelli, in uno c’è scritto “Help” e nell’altro “Disembark 4 all”. I due migranti che ieri si erano buttati in mare e poi soccorsi hanno dormito sdraiati all’interno di un furgone bianco fermo in banchina a una ventina di metri dalla Geo Barents. I due si sono rifiutati di risalire sulla nave e hanno trascorso l’intera giornata di ieri accovacciati in banchina. Sono stati assistiti dai volontari della Croce Rossa. Le loro condizioni sono buone.