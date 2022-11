“Ho frequentato Dayane Mello”: incredibile rivelazione al Grande Fratello Vip 7. Un concorrente esce allo scoperto svelando una storia segreta

Ufficialmente non è una concorrente del Grande Fratello Vip 7, ma il fantasma di Dayane Mello continua ad aggirarsi nella casa. In effetti Alfonso Signorini ha più volte provato a convincerla, lei ha detto no perché al massimo le interessa L’Isola dei Famosi. Eppure anche nelle ultime ore le sono fischiate le orecchie.

Una rivelazione clamorosa e inattesa da parte di un Vippone che è uscito allo scoperto nella notte. Tutto è cominciato due anni fa, quando Dayane ha partecipato, insieme all’altra modella Ema Kovac, all’edizione 2020 di Pechino Express che allora era ancora trasmesso da Rai 2.

Non hanno vinto ma in mezzo alle altre coppie c’era anche quella de ‘I Guaglioni’ formata da Gennaro Lilio (che oggi fa coppia proprio con la Kovac) e Luciano Punzo. Allora lo conoscevano in pochi, anche se nel 2017 aveva indossato la fascia di ‘Più bello d’Italia’. Poi però lo scorso anno è stato grande protagonista a Temptation Island come tentatore, uscendo con Manuela Carriero (che all’epoca stava con Stefano Sirena). Ora si sono lasciati e intanto Luciano ha confessato che dopo Pechino Express è uscito con Dayane Mello.

Incredibile rivelazione al Grande Fratello Vip 7: Luciano Punzo e Dayane Mello insieme

Mentre chiacchierava con Sarah Altobello, il 28enne modello napoletano è uscito allo scoperto ammettendo quello che nessuno in casa, ma anche tra il pubblico, sapeva. “Amo le donne con i sani valori – riferisce Biccy.it – e che portano rispetto come lo porto io. Quelle che apprezzano la semplicità. Ad esempio non mi metterei mai con una donna del mio stesso mondo. Però ho avuto una ragazza di questo ambiente e la conosci di sicuro… non so se posso dirlo. Ok è Dayane Mello”.

E dopo aver sganciato la bomba ha raccontato cosa era successo. Alla fine di Pechino Express si sono rivisti, ma lui era diviso tra la modella brasiliana e la sua ex e quindi non si è lasciato andare fino in fondo. Secondo Luciano invece la Mello era veramente presa e anche a lui piaceva molto per la sua vitalità. “Però mi faceva molta paura. Perché mi ripetevo ‘questa è quella che domani mi fa proprio soffrire come un pazzo’. Però ti dico che mi piaceva tanto anche per questo”

Difficile che Dayane, dopo aver detto no a Signorini, sia invitata in una delle prossime dirette per un confronto, ma mai dire mai. In fondo adesso Punzo è single, o almeno è entrato come tale nel reality.