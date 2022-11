Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si ritira? Cosa ha detto a Ida Platano – VIDEO

Riccardo Guarnieri si ritira da Uomini e Donne? Ecco il video in cui discute animatamente con Ida Platano e spiega che lui non vuole più presenziare nella trasmissione di Canale 5, indicandone anche le motivazioni.

Molte persone hanno notato alcuni piccoli cambiamenti in Ida Platano nelle ultime settimane. Allo stesso tempo, la dama siciliana ha iniziato a scrivere alcuni messaggi su Instagram replicati da Alessandro Vicinanza, dove sono anche comparsi alcuni cuori. Si è dunque diffusa la voce che la parrucchiera abbia deciso di lasciare Uomini e Donne.

Questo messaggio pubblicato da Ida sui social ha fatto pensare a molti che fosse per Riccardo Guarnieri: “Se alle persone non piace come ti comporti, oppure non gli piace il tuo aspetto, o come parli, questo significa che non sono le persone adatte a te. Cambia solo se hai intenzione di migliorarti, non farlo per adattarti all’ambiente in cui ti trovi. Cavolo, piuttosto scegli un ambiente migliore, o delle persone migliori. E sii te stesso. Sempre“.

Riccardo Guarnieri si ritira da Uomini e Donne?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri negli ultimi tempi non fanno altro che continuare a litigare nelle puntate di Uomini e Donne. Ad un certo punto, la dama siciliana era sbottata dicendo che era cambiata, ed aveva deciso di considerare chiusa la sua relazione con il cavaliere di Taranto. Questo è stato confermato anche durante la puntata del 7 novembre.

La Platano ha confermato il suo interesse per Alessandro Vicinanza, anche se ha spiegato che ci sono cose che ancora non gli sono chiare di lui. Gianni Sperti ha notato in quel momento che, da diverse settimane, Riccardo Guarnieri era diventato più silenzioso, e non si era scambiato il numero di telefono con nessuna dama del Trono Over.

Gli equilibri sono ormai rotti, ed anche il pubblico è stanco

Sembrerebbe proprio che gli equilibri fra Riccardo ed Ida siano ormai completamente rotti. Guarnieri si è sempre presentato come una persona apparentemente un po’ narcisista, mentre la Platano ha sempre espresso la voglia di essere amata. Nel sentirsi respinta, la parrucchiera continua a ferire l’operaio pugliese, che così si allontana sempre di più.

Riccardo, infatti, ha ammesso di aver pensato di lasciare Uomini e Donne, proprio per i continui scontri con Ida Platano. Ha spiegato che, piuttosto che continuare a litigare, preferisce non vedere più la sua ex. Il dating-show della De Filippi, che secondo il gossip potrebbe vedere l’uscita della Platano e della Aversano, potrebbe perdere anche Guarnieri.