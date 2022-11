Soleil nel mirino di un Vippone: “È il mio sogno erotico”. Arriva una incredibile confessione in diretta, ma la risposta spiazza tutti

Da una grande protagonista del passato ad un grande protagonista del presente, perché l’ingresso di Edoardo Tavassi nella casa del Grande Fratello Vip 7 non è passato inosservato e non solo per la festa di compleanno che gli è stata appena fatta.

Perché dopo essersi fatto conoscere bene dal grande pubblico all’Isola dei Famosi 2022, sfiorando la vittoria prima di essere costretto al ritiro, Edoardo sta facendo lo stesso al GF. Esuberante, goliardico e compagnone, il fratello di Guendalina sta facendo molto discutere per alcune frasi che ha dedicato a Soleil Sorge.

Ma cosa c’entrano i due? All’apparenza nulla ma in realtà a lui piacerebbe invece che ci fosse molto di più. Andando con ordine, durante la festa per i suoi 37 anni, Tavassi ha dichiarato tutta la sua attrazione per l’ex gieffina: “È il mio sogno erotico. Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale”.

Soleil nel mirino di un Vippone: Edoardo Tavassi allo scoperto, ma Luca Onestini non raccoglie

Poi ha spiegato di non averla potuto conoscere bene a livello di carattere, ma gli è bastato vederla una volta dal vivo per rimanere di sasso. “Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto”. E la mette tra le donne dei suoi sogni insieme a Scarlett Johansson e Megan Fox, non un paragone da poco.

Tutte frasi pronunciate davanti a Luca Onestini, che è entrato giovedì scorso con lui e che soprattutto è lo storico ex di Soleil (una coppia nata a Uomini e Donne). La sua reazione quando Edoardo ha detto che tanto non ci avrebbe mai provato? “Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.

Non si sa con chi ce l’avesse, ma molti pensano che il riferimento sia ad un altro ex tronista, Marco Cartasegna che si era messo un mezzo tra loro proprio quando Onestino era al Grande Fratello la prima volta. E adesso tutti si aspettano che Soleil magicamente appaia.