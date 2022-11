Rai, adesso è ufficiale: uno dei programmi più amati salta!

Cambio di programmazione per la Rai che ha deciso ufficialmente per una serie di motivi di attuare delle variazioni al palinsesto

Il palinsesto della TV di Stato subisce una nuova variazione. C’è ancora qualche angolo da smussare per i primi tre canali della TV e una programmazione ben da definire ancora. C’è la comunicazione ufficiale adesso.

Attualmente la programmazione di Belve di Francesca Fagnani occupa la seconda serata di Rai Due del martedì, mercoledì e giovedì. Come anticipato da Davide Maggio su Instagram, tuttavia, sembrerebbe che la conduttrice ed il suo grande show subiranno un taglio, preso di comune accordo con i vertici. In particolare, la trasmissione Belve sarà rimodulata e gli verrà tolta una serata, quella del giovedì.

Il giovedì Belve non funziona affatto. A falciare la puntata è la difficoltà con cui i telespettatori giungono fino a mezzanotte -questo l’orario in cui comincia- proprio in quel giorno della settimana che Rai Due offre Che c’è di Nuovo in palinsesto in prima serata. Una decisione che andava presa e che si pensa non svantaggerà particolarmente la trasmissione stessa.

Francesca Fagnani annuncia il ridimensionamento di Belve

Ad annunciare quanto precedentemente anticipato da Davide Maggio, è stata la stessa Francesca Fagnani che su Twitter ha scritto: “Da questa settimana si va il martedì e il mercoledì, giorni in cui si riesce a non partire troppo tardi, per rispetto del pubblico, dell’ospite e del lavoro di tutti”. Una decisione che sembra essere definitiva e che potrebbe rientrare solo nel caso in cui Belve riuscisse ad andare in onda anche di giovedì ma ad un orario accettabile.

Al momento, dunque, è confermato il doppio appuntamento di martedì e mercoledì con la puntata di domani che andrà in onda dopo Il Collegio. Per martedì 8 novembre è prevista l’intervista ad Alessandra Celentano, maestra di danza di Amici di Maria De Filippi ed Eva Grimaldi.