Grande spavento per i passeggeri del treno Circumvesuviana che si accingeva a entrare nella stazione di Pompei Santuario. Il convoglio, per motivi ancora da chiarire, è deragliato poco prima di fermarsi in prossimità della banchina. A quell’ora erano presenti molti studenti fra i passeggeri, dato che si trattava dell’orario di uscita dalle scuole. Per fortuna il consiglio viaggiava a bassa velocità: ciò ha permesso che non si verificassero feriti.

Il convoglio è un Etr 208, finito fuori dai binari sulla tratta che va da Torre Annunziata a Poggiomarino. L’Eav, società che gestisce il trasporto su ferro nella zona del Vesuviano, sta effettuando i dovuti rilievi per capire quale problema possa aver portato al deragliamento. Le immagini sono state pubblicate sulla pagina satirica Circumvesuviana: guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti, molto seguita sui social.

Pompei, deraglia treno Circumvesuviana. L’Eav: “Circa 30 persone a bordo, nessun ferito”

Secondo le prime ricostruzioni da parte dell’Eav, a deragliare sarebbe stato il carello della terza e ultima carrozza. L’ultima carrozza, in poche parole, sarebbe scivolata fuori dai binari per andare a poggiarsi sulla massicciata inferiore. In gergo tecnico, tale evenienza si definisce “Svio”. Il treno dovrà ora essere sollevato e ripoggiato correttamente sui binari. Per tale motivo, la circolazione sull’intera tratta che porta da Napoli a Poggiomarino è completamente sospesa, con prevedibili disagi per tutta l’utenza del popoloso hinterland vesuviano. Secondo quanto riferito da Eav in una nota: “Non ci sono stati danni a persone. I 30 passeggeri a bordo in quel momento sono scesi in sicurezza sul marciapiede in stazione. I tecnici di EAV sono sul posto per accertare le cause e ripristinare la circolazione.”