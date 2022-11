Ornella Vanoni si racconta, un vero dramma: “È stata una tragedia epocale”

Ornella Vanoni è tornata a raccontarsi in televisione nel corso dell’ultima intervista. La cantante ha raccontato la sua tragedia epocale.

Fabio Fazio ha ospitato grandi personaggi durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda nella giornata di ieri. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno aperto le porte del talk di Rai3 a grandi nomi dello spettacolo italiano, tra questi la immensa Ornella Vanoni. La cantante si è quindi fatta intervistare dai padroni di casa anche per raccontando anche il suo recente incidente. Infatti l’artista ha fatto il suo ingresso in studio in stampelle e grazie al supporto di Fabio Fazio, l’artista si è accomodata prima di rispondere alle domande del conduttore.

Fazio ha quindi voluto subito fare chiarezza facendo parlare la Vanoni sulla sua disavventura. Infatti la cantante ha affermato: “E’ stata una tragedia epocale. Io tornavo a casa, pioveva ed ero vicina all’ingresso, ho trovato un buio pesto, sono caduta e mi sono spaccata il femore” – ha poi concluso – “Dalle urla mi ha sentito un signore che ha fermato la macchina per soccorrermi“. Andiamo quindi a vedere le parole della cantante durante l’intervista.

Ornella Vanoni racconta il suo incidente: “Sono caduta e mi sono spaccato il femore”

Durante la sua intervista Ornella ha poi proseguito il suo racconto, rivelando alcuni dettagli ulteriori sull’incidente maturato di recente. Infatti interagendo con Fabio Fazio la cantante ha poi affermato: “Mi hanno sbagliato la lastra e quindi sono stati dieci giorni lancinanti, poi mi hanno operata. In tutto questo nel dolore io avevo un’angoscia terribile perché io dovevo debuttare a teatro” – ha poi continuato – “Avevamo già fatto la promozione, volevo portare tutte le musiciste con me, tutte bravissime. E’ stato un disastro“.

Nonostante il grande incidente Ornella ha rivelato che manterrà fede agli impegni presi. Parlando del suo tour la cantante ha affermato: “Certo che la mantengo, mica si può stare a casa a marcire, per me salire sul palco è una emozione grandissima. C’è chi fa il mestiere dell’artista e chi è artista, l’artista vero non molla“. Di recente inoltre la Vanoni ha ricevuto anche un invito speciale a Ballando con le Stelle.