Nikita Pelizon fa tremare i concorrenti: ne manderà uno a casa stasera!

Nikita Pelizon non vanta di essere la più amata all’interno della casa, ma al di fuori sì e questo può avere grosse ripercussioni per i vipponi

Questa sera andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP che vedrà una prima settimana di convivenza con i nuovi concorrenti del reality show. Ad avere un ruolo centrale sarà la gieffina che non è molto amata dai suoi compagni.

La casa si divide a metà sulla persona di Nikita Pelizon. Da una parte ci sono coloro che la apprezzano, ma fanno decisamente più numero coloro che non riescono a trovare alcun feeling con lei. Al contrario, il web è totalmente d’accordo: è lei la preferita di questa edizione. Nikita, infatti, è supportata in ogni suo gesto, soprattutto adesso che sta vivendo un momento particolare a causa del nome emerso sul suo compagno.

La sua popolarità sul web, però, paga molto bene, soprattutto quando finisce in nomination ed è il pubblico a dover decidere le sue sorti. Come nel caso del suo nome, insieme a quello di George Ciupilan e Attilio Romita che sono finiti nelle grinfie del pubblico da casa per scegliere il loro preferito.

GF Vip, il sondaggio parla chiaro: è Nikita Pelizon la preferita

Come si evince dal sondaggio condotto da grandefratello.forumfree cui hanno preso parte in 932 votanti, la preferita risulta essere Nikita Pelizon. Con il 46,83%, infatti, la gieffina questa sera avrà un potere non indifferente: condannerà al televoto eliminatorio uno degli altri concorrenti in nomination. Questo vuol dire che, Attilio Romita -che ha ottenuto il 27,07% di preferenze- e George Ciupilan -che ha ottenuto il 26,10% delle preferenze- potrebbero lasciare la casa, a discrezione di quanto deciderà Nikita.

È difficile pronosticare quanto deciderà Nikita. Se dovesse giocare per strategia e far fuori George Ciupilan, perché tra i concorrenti più forti, potrebbe incattivire una grossa fetta di pubblico. Escludendo Attilio Romita, invece, toglierebbe un po’ di pepe dalla casa. Una decisione sicuramente difficile e nessuno vorrebbe essere nei suoi panni, motivo per cui è difficile immaginare quale sarà la sua decisione finale.