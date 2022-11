Meteo, la settimana si apre con la novembrata: poi subito radicale cambiamento

La nuova settimana si apre con un meteo segnato dalla novembrata. Subito dopo però ci sarà un cambiamento radicale: cosa succederà.

Il meteo italiano è pronto ad essere segnato da una nuova ondata di calore. Il caldo però stavolta durerà molto di meno, visto che è in arrivo una svolta epocale. Scopriamo cosa sta succedendo sulla penisola.

Sulla penisola italiana la nuova settimana si aprirà con una sorta di novembrata, ma all’orizzonte si scorge già un possibile e radicale cambiamento. Quindi l’alta pressione sub-tropicale non sembra ancora intenzionata ad abbandonare definitivamente il bacino del Mediterraneo, nonostante in questi ultimi giorni l’atmosfera abbia ritrovato un contesto di stampo autunnale. Durante questo Lunedì 7 il tempo tornerà tranquillo praticamente su tutto il Paese fatta eccezione per gli ultimi disturbi attesi in mattinata a carico dei comparti più settentrionali della Sicilia.

Inoltre fino a martedì 8 dunque, il tempo si manterrà nuovamente stabile e soleggiato ovunque e nonostante continuerà a fare freddo la notte e in prima mattina, specie al Nord, le temperature torneranno a salire un po’ sopra media del periodo nelle ore diurne proponendoci così una breve novembrata. L’alta pressione subirà una temporanea flessione tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, quando un veloce fronte atlantico provocherà un peggioramento delle condizioni meteo. Scopriamo quindi cosa succederà durante questa giornata.

Meteo, la settimana si apre con la novembrata: tutti i dettagli

Questa settimana inizierà caratterizzata da una massiccia presenza anticiclonica sulle regioni centro meridionali con tempo stabile e un aumento delle temperature che si porteranno nuovamente al di sopra delle medie stagionali seppur di poco. La situazione sarà tranquilla solamente durante queste 24 ore, visto che un nuovo fronte perturbato potrebbe investire la penisola. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo un cielo poco nuvoloso fatta eccezione per delle velature di passaggio nel pomeriggio e residue nubi basse al mattino sulla Romagna. Altrove invece la situazione sarà abbastanza serena. Le temperature risulteranno in prevalenza stabili, attestandosi tra i 15 ed i 19 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo sin dalle prime ore del mattino un cielo poco nuvoloso sul versante tirrenico, mentre risulterà ancora molto nuvoloso su quello adriatico con residui piovaschi sulle coste abruzzesi ma con ampie schiarite. Anche qui i valori termici saranno stabili, con massime che si stabilizzeranno dai 15 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione molto instabile sin dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio. Questa situazione si verificherà soprattutto su Puglia, Lucania e basso Tirreno. Mentre invece sulla Sardegna avremo diverse schiarite. Le temperature risulteranno in calo, con massime che andranno dai 14 ai 21 gradi.