Mediaset, che flop: il pubblico boccia l’emittente, è rivoluzione

Mediaset deve guardare un po’ al proprio orticello per capire cosa c’è che non va: un flop senza eguali pesa tantissimo

La Rete del Biscione presenta una gamma di trasmissioni che fanno tantissimi ascolti, ma molti altri che proprio non convincono il pubblico e fanno fatica a tenere botta alle fiction Rai, come nel caso dell’ultima serata TV.

Il parco dei programmi di Mediaset è invidiabile, tutti i reality show, talk show, dating show passano per la rete del Biscione che, ciononostante, non riesce a consolidarsi e abbattere la diretta concorrente mamma Rai. È il caso anche di ieri sera in cui la fiction di Rai Uno, Mina Settembre, con protagonisti Serena Rossi, Giuseppe Zeno ed un cast formidabile, ha nuovamente sbaragliato la concorrenza a mani basse.

La fiction tratta liberamente dai romanzi dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni, infatti, hanno raccolto una media 5.076.000 spettatori pari al 28.8%% di share, nel dettaglio, il primo episodio 5.120.000 – 26.8%, secondo episodio 5.035.000 – 31.1%. Su Canale 5, invece, ieri sera domenica 6 novembre è andato in onda il film del 2020 diretto da Chris Sanders e interpretato da Harrison Ford, Il Richiamo della Foresta, che ha raccolto davanti al video 1.777.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Tutti gli ascolti TV della serata di domenica 6 novembre

Il campo minato si divide sempre tra Mediaset e Rai, nonostante negli anni siano nati nuovi canali a disturbare questa battaglia che va avanti da sempre. Ad ogni modo, su Rai 2 NCIS Los Angeles ha catturato l’attenzione di 808.000 spettatori pari al 4.1% di share, mentre Bull quella di 570.000 spettatori con il 3% di share. Proseguendo, su Rai Tre, Che Tempo che Fa ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% e Che Tempo che Fa – Il Tavolo ne ha convinti 1.295.000 con uno share dell’8.5%.

Per quanto riguarda gli altri canali della Rete del Biscione, su Italia 1 Le Iene Presentano: Inside ha intrattenuto 1.009.000 spettatori con il 5.5% di share trattando il caso dell’omicidio del sindaco Vassallo con Giulio Golia. Per finire, su Rete 4, Zona Bianca è stato visto da 660.000 spettatori con il 4.7% di share.