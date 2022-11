GF Vip, terremoto in casa: si lasciano in diretta! – VIDEO

All’interno della casa del GF Vip è scoppiata ufficialmente la bomba: le notizie dall’esterno corrono e non ci si passa sopra

Una delle gieffine è iraconda, avrebbe voluto portare il segreto fino alla fine e così non è stato. Un video ha compromesso la sua serenità ed ha deciso di chiudere tutto ancor prima che potesse diventare qualcosa di più.

Una bomba è esplosa fuori dalla casa e poi all’interno. Nei giorni scorsi, il settimanale Chi è stato in grado di dare in esclusiva il nome -e le foto- del mittente dell’aereo per Nikita Pelizon. Si tratta di un uomo 54enne, imprenditore, che la gieffina aveva cominciato a frequentare poco prima dell’inizio del GF Vip. Proprio a ridosso dell’ingresso dalla porta rossa, la stessa gieffina ha chiesto massimo riserbo sulla loro storia: non avrebbe voluto che diventasse dominio di tutti.

In contemporanea, però, la stessa Pelizon ha fatto un carinissimo video con le loro foto insieme che è rimasto privato fino a poco prima che lo stesso Valerio Tremiterra -questo il nome dell’uomo- lo condividesse. Questo gesto non è stato affatto apprezzato dalla gieffina che ha deciso di chiudere tutti i rapporti.

Nikita Pelizon seccata: “Io sono libera” e condanna il gesto di Valerio

“Se abbiamo deciso che tu rimanevi privato, che ero io a decidere semmai renderti pubblico, tu piuttosto decidi di mandarmi una lettera non un video privato che io ti ho mandato, che ce l’avevamo solo noi due… Io devo sentirmi libera” NIKITA 👏🏻👏🏻 #gfvip #nikiters pic.twitter.com/epo7d9caN2 — soleilandia ☀ (@sisonokevin) November 6, 2022

All’interno della casa, Nikita ha deciso di sfogarsi con Wilma, Antonella ed Edoardo: “Se abbiamo deciso che tu rimanevi privato, che ero io a decidere semmai renderti pubblico, tu piuttosto decidi di mandarmi una lettera non un video privato che io ti ho mandato, che ce l’avevamo solo noi due… Certo che non ero sicura: vi ho mai detto il suo nome? Io stavo valutando. Sono stati venti giorni belli… Io devo sentirmi libera, partiamo da questo presupposto”.

I suoi compagni d’avventura hanno provato a darle una ragione del gesto di Valerio che, intanto, stando a quanto detto da Gabriele Parpiglia in Casa Pipol, sembrerebbe non essere stato lui il mittente del video.