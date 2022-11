Expert, parte la settimana “folle”: acquisti tecnologici a prezzi stracciati

Il grande magazzino Expert, punto di riferimento per tecnologia ed elettrodomestici, ha lanciato la settimana Black

Anche Expert entra di diritto nella corsa alle promozioni ed all’acchiappo di nuovi clienti. Stiamo parlando di una delle catene più note per quanto riguarda la vendita al dettagli di apparecchi tecnologici ed elettrodomestici.

Non è un momento facile per i grandi magazzini, sia per l’ampia concorrenza di altri competitor come Unieuro o Euronics, ma soprattutto per la tendenza di molti consumatori ad adoperare gli store on-line, in primis Amazon, anche per acquisti tecnologici.

Expert ha lanciato in tal senso un volantino, reperibile sia nei negozi fisici che su internet, in cui ha descritto le ultime offerte promozionali dei propri store. In partenza da oggi una settimana ‘folle’ da questo punto di vista.

Offerte Black di Expert: affrettatevi, promozioni incredibili entro il 13 novembre

In pratica si tratta di una sorta di Black Week organizzata da Expert per conquistare nuova clientela e dimostrare le proposte eccezionali di questa catena di negozi di elettronica.

Il volantino spiega come da oggi fino al 13 novembre sia possibile effettuare acquisti di tecnologia ed elettrodomestici a prezzi scontatissimi, addirittura fino al 70% di promozione per accessori utili e molto richiesti come i telefoni cellulari.

Gli esempi citati da tecnoandroid.it sono i seguenti: si parte ad esempio da smartphone di ultima generazione come il Samsung Galaxy A53, un modello di fascia media, acquistabile a 399 euro, per poi poter spaziare verso un numero impressionante di prodotti ugualmente interessanti.

Come il Galaxy S22, il top di gamma dell’azienda sudcoreana, può essere acquistato oggi a 699 euro, senza dimenticarsi dei vari Galaxy A33 a 289 euro, Galaxy A04s a 149 euro, Redmi 10C a 139 euro, Oppo Reno6 Pro a 429 euro, oppo Reno8 Lite a 349 euro, Galaxy A13 a 169 euro, per finire con Redmi 10 2022 sempre a 169 euro.

Va ricordato che per ottenere gli sconti della Black Week di Expert bisognerà recarsi nei vari punti vendita fisicamente, ovvero nei grandi store presenti su tutto il territorio nazionale entro domenica 13. Certi acquisti in promozione sono effettuabili anche on-line sul sito di Expert, ma con possibili maggiorazioni per costi di spedizione.