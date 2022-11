“È finita”, terremoto Royal Family: non ne farà più parte. Una notizia ha sconvolto il mondo di Buckingham Palace e non solo

Purtroppo la parabola del duca di York è in fase discendente, forse in modo definitivo. Il nuovo Re Carlo III ha deciso di non riabilitarlo più dopo il pesante scandalo sessuale che l’ha coinvolto.

La Royal Family inglese continua a far parlare di sé. Le decisioni interne ai Windsor sono una costante fonte di gossip, sia all’interno del Regno Unito che nel resto del mondo. Ora sotto accusa (per l’ennesima volta) c’è la figura del principe Andrea. Il duca di York è finito nell’occhio del ciclone per lo scandalo sessuale che l’ha investito negli ultimi anni. Una vita dissoluto non in linea con quanto voluto a Palazzo. Un disonore di cui soffriva molto anche la Regina Elisabetta e che ora riguarda da vicino il fratello maggiore Carlo. Il neo Re d’Inghilterra ha pronunciato delle parole molto dure nei suoi confronti, poco prima della morte della compianta Elisabetta II: “Andrea, è finita: non tornerai mai più un reale a pieno titolo”.

Dovrebbe essere quindi tramontata ogni singola speranza da parte del duca di York di ricomparire nell’organigramma istituzionale della sua famiglia.

“Puoi continuare a fare una bella vita in ogni caso. Ma non riavrai mai più il tuo ruolo pubblico in famiglia. Devi accettarlo” ha ribadito Carlo al più giovane Windsor.

Royal Family, il principe Andrea è definitivamente fuori: la decisione di Re Carlo

In base a quanto riportato dal Mail on Sunday, il figlio preferito di Sua Maestà ormai non ha speranze di essere reintegrato, a nessun titolo. Troppo grave la questione legata al processo Epstein. A nulla è valso il patteggiamento concluso con una multa da 13 milioni di dollari, Andrea non potrà tornare a tutti gli effetti nella Royal Family.

La scomparsa della madre è costata cara al “povero” Andrea e l’unico scudo rimastogli ormai è purtroppo un lontano ricordo. Fonti vicine a lui parlano di una persona devastata e sotto choc. La giornalista ed esperta reale, Kate Mansey, parla di rischi per la sua salute, con diverse crisi psicologiche seguite alla proibizione di indossare la divisa ufficiale al funerale della madre. Come il principe Harry, ormai, anche lui è finito ai margini.