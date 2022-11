“C’è bisogno di cambiamenti”, addio a due protagonisti per Mina Settembre 3?

Mina Settembre è giunto al termine con un finale meraviglioso che ha convinto i telespettatori: cosa bisogna aspettarsi dalla terza stagione?

La fiction di successo di Rai Uno deve la sua popolarità ai libri dello scrittore partenopeo Maurizio De Giovanni che è diventato un grande orgoglio per Napoli ed è una manna dal cielo per la TV di Stato che ricama molte fiction sui suoi racconti.

La seconda stagione di Mina Settembre è quasi giunta al termine raccogliendo ancora una volta ascolti record. L’ultima puntata andata in onda ieri, domenica 6 novembre, ha raccolto ben 5.076.000 spettatori pari al 28.8%% di share, nello specifico il primo episodio 5.120.000 – 26.8%, secondo episodio 5.035.000 – 31.1%. La Rai ha puntato tutto sulla fiction tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni ed ha scommesso bene visti i risultati.

A dirci di più sulla terza stagione di Mina Settembre è Fabrizio Cestaro, uno degli sceneggiatori della fiction di Rai Uno, che a Daniela Seclì su FanPage.it ha spiegato: “Abbiamo già scritto il soggetto di serie della terza stagione. Siamo nella fase di sviluppo delle sceneggiature, quindi sì, è sicuro che si farà la terza stagione. In questo momento, stiamo modificando il soggetto per riuscire ad andare incontro alle esigenze degli attori. Non è semplicissimo, però siamo a buon punto. Diciamo che l’ossatura, la storia della terza stagione è pronta”.

Mina Settembre 3, è l’ora di dire addio a Claudio e Mimmo?

Il cuore di Mina Settembre è diviso tra Claudio e Mimmo fino alla fine, ma prima o poi dovrà fare una scelta definitiva. A tal proposito, però, lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro a FanPage.it ha confessato: “La cosa più difficile sarà trovare delle storie che possano essere sorprendenti, non rimestare sempre nelle stesse cose come la vita sentimentale di Mina. Questo elemento può essere innovato. Dopo due stagioni di indecisione tra Domenico e Claudio, probabilmente il pubblico ha bisogno di un cambiamento”.

Quali altri anticipazioni dà lo sceneggiatore? Non troppe, ma si sbilancia su un personaggio in particolare: “Posso dirti che nella nostra idea, un ruolo importante dovrebbe averlo un personaggio che è stato protagonista del caso di una puntata della seconda stagione. Tornerà e avrà un ruolo chiave nella terza stagione”.