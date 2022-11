Anticipazioni Uomini e Donne, Maria De Filippi costretta ad intervenire: protagonista colta da attacchi d’ansia

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Maria De Filippi sarà costretta ad intervenire: tutte le anticipazioni

La padrona di casa, in genere, si limita a presentare il programma e lascia agli opinionisti svolgere il loro ruolo. Raramente la Regina di Mediaset interviene, ma nella puntata di oggi si è reso necessario che fosse lei a fare da mediatore.

Dopo un weekend di pausa, tornerà in TV Uomini e Donne con una nuova puntata su Canale 5 a partire dalle 14:45. Anche oggi avrà ampio spazio il Trono Classico, presieduto da Federico, Federico, Federica e Lavinia. In particolare ci sarà un’ampia parentesi dedicata a quest’ultima che, nelle ultime esterne, ha mostrato una spiccata sintonia con il suo corteggiatore Alessio. Nelle scorse puntate, infatti, tra i due è anche scattato un bacio appassionato, hanno passato il suo compleanno insieme, ma l’ultima uscita non è andata come previsto.

Nel corso dell’ultima esterna che verrà mostrata oggi, i due hanno discusso fortemente e questa continuerà anche in studio dopo aver visto il filmato. Il loro litigio sarà così acceso che, ad un certo punto, Lavinia avrà un attacco d’ansia. Maria De Filippi si vedrà costretta ad intervenire per placare gli animi e permettere alla tronista di riprendersi.

Anticipazioni Uomini e Donne, Federica ammette il suo interesse

Anche Federica Aversano avrà ampio spazio nella puntata di oggi. Soltanto di recente la tronista ha accettato l’addio di Gabriele che ha deciso di abbandonare la sua esperienza perché troppo accantonato rispetto agli altri corteggiatori. Ci sarà uno su tutti che ha maggiormente colpito l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federico, per cui la tronista ha deciso di andarlo a riprendere nonostante l’ultima sfuriata delle scorse puntate.

Da un lato certezze schiaccianti, dall’altro la presenza di un nuovo corteggiatore e la decisione di dargli un’opportunità. Oggi in puntata, infatti, ci sarà l’esterna della tronista partenopea con Stefano, suo conterraneo, che riserverà non poche sorprese ai telespettatori che credevano di aver capito la direzione della tronista. Come andrà a finire? Per saperlo l’appuntamento è per questo pomeriggio come di consueto su Canale 5.