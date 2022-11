Amici 22, storica protagonista lo ammette davanti a tutti: “Sono un’altra adesso”. Clamorosa confessione molto apprezzata dai fan

Manca ancora molto al ‘serale’ di Amici che arriverà solo la prossima primavera ma intanto il talent show condotto da Maria De Filippi entra sempre più nel vivo. E i suoi protagonisti si fanno apprezzare dal pubblico anche per alcune performances che poco hanno a che fare con il programma.

Come Arisa che da questa stagione è tornata a far parte del corpo insegnanti. Ormai da qualche mese la cantante potentina ha sdoganato una nuova immagine di sé, molto più sexy e consapevole del proprio corpo. Una svolta a cavallo dei 40 anni, dopo la vittoria a Ballando con le Stelle lo scorso anno.

Ma questa volta ha davvero osato: collant autoreggenti neri e velati, intimo composto da reggiseno e tanga in pizzo nero, soprabito nero, guanti di pelle e cravatta. Così appare nell’ultima immagine postata sul suo profilo Instagram che per lei è anche un ritorno al passato. Quella è la ragazza partita da un paesino in cerca di fortuna con la sua voce e adesso no si nasconde più.

Amici 22, storica protagonista lo ammette davanti a tutti: la svolta sexy di Arisa continua

Lo dice chiaramente nel post che accompagna l’immagine, parole che hanno sorpreso anche i suoi fan. “Comunque io non sono più la donna di queste foto di fine estate. Sono un’altra adesso“. scrive Arisa. E spiega fi essersi cercata per troppo tempo, mentre adesso finalmente si è trovata anche se ha dovuto aspettare molto.

“Ci sono volute tante lacrime, tante preghiere. E chissà quante ancora ce ne vorranno per mantenere il punto per smetterla di dire “ci sono anch’io, mi guardi?” Adesso puoi anche non guardarmi, io ci sono lo stesso“, continua rivolgendosi ad un interlocutore che non consociamo. Forse chi l’ha illusa in amore e poi si è tirato indietro?

Arisa ancora una volta ha fatto centro perché la foto è cliccatissima e anche molto commentata. Continuerà a cantare, su questi nessuno ha dubbi. Ma intanto dimostra che esiste anche una parte di lei finora mai emersa e non vuole più tenerla nascosta.