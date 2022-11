Vodafone cala il poker e sbaraglia la concorrenza: due nuove offerte imperdibili

Vodafone ha deciso di sbaragliare la concorrenza ad ogni costo calando il poker e facendo fuori tutti: le nuove offerte

Da anni nel mondo della telefonia, di certo non poteva far altro che riprendersi tutta la clientela con queste due nuove offerte che sbaragliano la concorrenza a mani basse. L’operatore cala il suo poker.

Nelle ultime settimane, Illiad ha provato a fare il possibile per sbaragliare i concorrenti, anche quelli più illustri come TIM, Vodafone e WindTre che sono da anni sul mercato. Questo non è bastato, perché Vodafone è tornata prepotentemente sul mercato proponendo due offerte cui è impossibile rinunciare per nuovi e vecchi clienti. Se c’è un punto di forza da parte della compagnia telefonica è proprio l’attenzione ai suoi clienti, quelli storici e quelli nuovi da fidelizzare. L’assistenza clienti, infatti, è invidiabile a differenza di quella di altre compagnie.

Se all’attenzione al cliente si aggiunge anche un ottimo parco d’offerte studiate ad hoc per i propri utenti, allora Vodafone non lascia più pane per i denti di nessun’altra compagnia telefonica e, infatti, non sembra intenzionata a farla dopo aver lanciato sul mercato due offerte bomba.

Vodafone fa all-in e sbaraglia la concorrenza: i dettagli delle offerte

La nuova proposta si divide in due modalità. L’offerta si chiama Vodafone Silver e comprende 150 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili. Quest’offerta è stata proposta a 7,99 euro per tutti coloro diventano clienti Vodafone da gestori quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri clienti di gestori virtuali come Kena, Oh e così via. La seconda parte dell’offerta, invece, è riservata tutti coloro diventano clienti Vodafone da gestori quali Iliad, Fastweb, Poste Mobile ed altri clienti di gestori virtuali come Kena, Oh e così via e comprende 200 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili a 9,99 euro al mese.

A Novembre, inoltre, mese che ha tra i suoi ultimi giorni il Black Friday, l’attivazione costerà soltanto 5 euro. Offerte molto vantaggiose per i nuovi clienti che a questo punto potrebbero decidere di tornare tra le braccia Vodafone.