“Soleil la mia donna dei sogni”, scintille al GF Vip: la reazione di Luca Onestini – VIDEO

L’ombra di Soleil Sorge è tornata all’interno della casa del GF Vip, peccato che dentro ci sia il suo ex Luca Onestini

L’anno scorso c’era lei, quest’anno c’è lui: la storia Sorge-Onestini è finita tempo fa, ma sembra tornare sempre in auge. All’interno della casa del reality show è tornato il nome dell’ex gieffina con grande imbarazzo.

Dalla scorsa puntata del Grande Fratello VIP, a fare il suo ingresso dalla porta rossa è Luca Onestini che di reality show ne ha girati un po’. Prima di ciò, però, ha preso parte ad un dating show, Uomini e Donne, in cui ha conosciuto la nota Soleil Sorge. I due sono stati una coppia per non molto tempo, ma insieme hanno fatto molto chiacchierare il mondo del gossip. Proprio l’influencer, l’anno scorso, ha creato grandi dinamiche all’interno delle quattro mura di Cinecittà e quest’anno si è tornati a parlare di lei.

In particolare, è stato Edoardo Tavassi a tirare fuori l’argomento in giardino mentre parlava con gli altri coinquilini: “Quando l’ho conosciuta stavo a morì. Guarda che a livello fisico è proprio il mio tipo ideale. Caratterialmente non so perché non la conosco bene. Quando l’ho vista sono rimasto a bocca aperta e non ero l’unico. Non saprei nemmeno descriverti che effetto mi fa. Sole a me mi fa impietrì. Quando ho fatto L’Isola Party ci stava lei e io ero imbambolato. Avevo davanti una che mi piace un botto”.

Luca Onestini e la reazione alle parole di Edoardo Tavassi: Soleil Sorge il suo sogno

Edoardo Tavassi non curante della presenza di Luca Onestini ha continuato a parlare di Soleil Sorge: “Se devo dirti le mie donne dei sogni sono: Scarlett Johansson, Megan Fox e poi Soleil. Fa ridere, ma lei di viso e di corpo a una serie di caratteristiche che messe insieme fanno quella che piace a me ed è verissimo. No, che nun ce provo lei nemmeno mi guarda”.

A dare un consiglio al fratello di Guendalina è proprio Onestini che gli dà un dritta tutta da interpretare: “Devi buttarti, il no al massimo già ce l’hai. Guarda che lei è stata con gente peggio di te. Sì peggiori di te, tu non ti consideri e non va bene sbagli”.